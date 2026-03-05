Die ATTIKON Gruppe wächst weiter: Mit der Bay Versicherungsmakler GmbH aus München begrüßt die Gruppe ein weiteres Mitglied. Das Vermittlerunternehmen ist auf Vermögensschadenhaftpflicht für Kammerberufe sowie Bau-Kombi-Versicherungen spezialisiert. Erst vor Kurzem hat ATTIKON mitgeteilt, dass sich die beiden Vermittlerunternehmen MH Versicherungsmakler und Franz Dede der Gruppe angeschlossen haben (AssCompact berichtete). Nun hat ATTIKON einen weiteren Neuzugang bekannt gegeben: Die Bay Versicherungsmakler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
