Mainz (ots) -Eine Insel, fünf Frauen: Dokusoap über Mut, Leidenschaft und dem unbedingten Willen, den eigenen Traum zu verwirklichenEine Insel, fünf Frauen, unterschiedliche Temperamente: Zwischen Traumhochzeiten, Luxusimmobilien, exklusiven Partys und dem harten Weg zum eigenen Hit am Ballermann begleitet die sechsteilige Dokusoap "Me, Myself, Mallorca" fünf Powerfrauen auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen. Sie alle träumen vom großen Erfolg in unterschiedlichsten Lebenswelten. Dabei liegen ausgelassene Freude und harte Abstürze genauso nah beieinander wie Beachpartys und die Einsamkeit eines Backstagebereiches. Alle sechs Folgen ab 24. März 2026 in der ARD Mediathek, im SWR laufen Folgen 1-3 am 13. April, Folgen 4-6 am 20. April jeweils ab 23:50 Uhr.Mallorca - Lebe deinen Traum!Die sechsteilige Serie zeigt inspirierende Geschichten von Selbstbestimmung und Durchhaltevermögen fünf starker Frauen auf der Trauminsel Mallorca. Sie alle verbindet der Mut, die Leidenschaft und der Wille, ihre Träume zu verwirklichen und dort zu leben, wo andere Urlaub machen. Rossitza hat sich nach ihrer Scheidung selbstständig gemacht und makelt Immobilien, sie möchte eine ernstzunehmende Konkurrenz im Luxussegment auf der Insel werden. Partyschlagersängerin Malin hofft darauf, am Ballermann und in Deutschland eine feste Größe in der Partyschlager-Welt zu werden und es ganz nach oben zu schaffen. Künstlerin Natalie hat nach dem Tod ihres Mannes alle Hände voll zu tun, sich beruflich neu zu erfinden, aber auch die Familie zusammenzuhalten. Sie will weiterhin eine bekannte Künstlerin auf der Trauminsel Mallorca sein. Wedding-Planerin Annika setzt alles dran, die Hochzeit ihrer Kunden perfekt zu gestalten. Während sie für andere das Liebesglück inszeniert, hat sie selbst jedoch noch immer nicht ihre große Liebe gefunden. Johanna sorgt als Concierge dafür, die Häuser und Anwesen ihrer Luxus-Kunden auf der Insel so vorzubereiten, dass diese bei ihrer Anreise alles im besten Zustand vorfinden."Me, Myself, Mallorca" ist eine Produktion von Spiegel TV und Autentic im Auftrag von SWR und NDR für die ARD-Mediathek."Me, Myself, Mallorca"Sechs Folgen à 45 Minuten ab dem 24.3.2026 in der ARD MediathekWeitere Informationen, Bilder, Filme und Porträts der Protagonistinnen finden Sie im Pressedossier unter http://swr.li/press-kit-me-myself-mallorca-2026 und in der Online-Pressemeldung unter http://swr.li/me-myself-mallorca-2026.Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6229178