München (ots) -Der ADAC sucht erneut Deutschlands beste Wohnmobilfahrerinnen und -fahrer. Zum fünften Mal startet der Wettbewerb "ADAC Camper des Jahres". In zwölf regionalen Vorrunden können sich Campingbegeisterte für das große Finale am 5. September 2026 auf dem CARAVAN SALON Düsseldorf qualifizieren.Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen Fahrsicherheit, Fahrzeugbeherrschung und Wissen rund um das Thema Camping. Angesichts des anhaltenden Campingbooms und der steigenden Zahl von Wohnmobilen auf deutschen Straßen wird ein sicherer Umgang mit dem eigenen Fahrzeug immer wichtiger.Teilnahmeberechtigt sind alle Camperinnen und Camper ab 18 Jahren mit gültigem Führerschein, die mit einem fahrtüchtigen Wohnmobil an den Start gehen. Die Anmeldung zu den regionalen Vorrunden ist ab sofort unter adac.de/cdj (https://www.adac.de/der-adac/verein/corporate-news/camper-des-jahres/?redirectId=quer.cdj)möglich. Die Veranstaltungen werden von den ADAC Regionalclubs organisiert und finden vielfach auf den Trainingsplätzen der ADAC Fahrsicherheitszentren statt.Zum Auftakt absolvieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein professionelles Wohnmobil-Fahrsicherheitstraining unter Anleitung erfahrener ADAC Fahrtrainerinnen und Fahrtrainer. Anschließend stellen sie ihr fahrerisches Können sowie ihr Wissen in verschiedenen Camping-Disziplinen unter Beweis. Da mehrere Aufgaben als Teamaufgaben konzipiert sind, ist eine Begleitperson erlaubt.Die Siegerinnen und Sieger der Vorrunden qualifizieren sich für das Finale im Rahmen des CARAVAN SALONS am 5. September 2026 in Düsseldorf.Bereits in den Vorrunden werden attraktive Preise vergeben. Der Hauptgewinn im Finale ist eine exklusive Campingreise nach Nordamerika inklusive Flug im Wert von mehreren Tausend Euro.