"THIS IS HIMALAYAN" basiert auf der Identität von BLACKYAK als "Himalayan Original" und rückt die Essenz des Alpinismus in den Mittelpunkt

Die Kampagne würdigt die stillen Helden des Bergsteigens, darunter Icefall Doctors, Sherpas und Alpinisten, und macht die Markenphilosophie von BLACKYAK sichtbar

BLACKYAK, Premium Marke für technisch hochwertige Outdoor Bekleidung, startet seine globale Kampagne "THIS IS HIMALAYAN". Im Zentrum steht der ursprüngliche Geist der Marke, geprägt von den extremen Bedingungen und der authentischen Bergsteigerkultur des Himalaya. Mit dieser Kampagne unterstreicht BLACKYAK seine Identität als Himalayan Original und schärft zugleich sein Profil als technologisch führende Premium Outdoor Marke.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260303781307/de/

"THIS IS HIMALAYAN" Standbild aus der Eröffnungssequenz des Films zur globalen Kampagne (Foto: BYN BLACKYAK Group)

Am 3. März veröffentlichte BLACKYAK den neuen globalen Kampagnenfilm, der im Himalaya gedreht wurde, jener Region, in der die Markenidentität ihren Ursprung hat. Der Name BLACKYAK leitet sich vom Yak ab, einem unverzichtbaren Begleiter vieler Himalaya Expeditionen und Symbol für Widerstandskraft, Naturverbundenheit und Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt.

Der Film erzählt die Geschichten jener Menschen, die Bergsteigen überhaupt erst ermöglichen. Icefall Doctors erschließen als Erste gefährliches Terrain und legen sichere Routen durch instabile Eisformationen. Sherpas sorgen mit höchster Professionalität und ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein für die sichere Rückkehr aller. Alpinisten führen unter extremen Bedingungen Feldtests durch, um Produkte bis an ihre Leistungsgrenzen zu prüfen.

Gedreht während realer Himalaya Expeditionen porträtiert die Kampagne in klarer und reduzierter Bildsprache jene stillen Helden, die im Hintergrund agieren und dennoch maßgeblich zum Erfolg jeder Expedition beitragen. Durch die Fokussierung auf ihren starken Missionsgedanken und ihre Verantwortung rückt BLACKYAK seine Markenphilosophie konsequent in den Vordergrund, ebenso wie sein langjähriges Engagement für die Entwicklung technischer Innovationen für Menschen, die unter härtesten Bedingungen arbeiten.

Der Kampagnenfilm zeigt reale Athleten und Expeditionsprofis aus dem BLACKYAK Ökosystem, darunter das von der Marke unterstützte Icefall Doctor Team, Gelje Sherpa sowie die Alpinistin Uta Ibrahimi. Seit 2024 unterstützt BLACKYAK das Icefall Doctor Team, das vom Sagarmatha Pollution Control Committee SPCC, einer nepalesischen Nichtregierungsorganisation, betrieben wird. Ebenfalls seit diesem Jahr fördert die Marke Gelje Sherpa, der alle Achttausender des Himalaya bestiegen hat, und unterstreicht damit ihr klares Bekenntnis zu den Werten des Alpinismus. Im Film ist zudem Uta Ibrahimi zu sehen, die als erste Frau vom Balkan alle 14 Achttausender bestiegen hat.

BLACKYAK arbeitet weiterhin eng mit diesen Athleten und Fachleuten zusammen, um unter realen Extrembedingungen wiederholte Feldtests durchzuführen und die Performance seiner Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Im Rahmen einer konsistenten globalen Markenstrategie hat BLACKYAK seine eigenen Kommunikationskanäle umfassend neu ausgerichtet und rollt die Kampagne nun in ausgewählten internationalen Schlüsselmärkten aus. In Deutschland wird der Kampagnenfilm über die globalen Social Media Kanäle von BLACKYAK ausgespielt.

Kim Iktae, Leiter der Geschäftssparte von BLACKYAK, erklärt:

"Diese Kampagne bringt präzise zum Ausdruck, wofür BLACKYAK steht. Unser Fokus liegt auf echten Bergsteigerprofis, da ihre Arbeit die Maßstäbe definiert, nach denen wir unsere Produkte entwickeln und testen. Mit ihren Geschichten unterstreichen wir unseren Anspruch als Himalayan Original und stärken zugleich die Glaubwürdigkeit von BLACKYAK als Premium Outdoor Marke."

Die Originalfassung dieser Mitteilung ist die maßgebliche und rechtsverbindliche Version. Übersetzungen dienen ausschließlich der besseren Verständigung. Im Falle von Abweichungen ist stets die im Original veröffentlichte Sprachversion verbindlich.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260303781307/de/

Contacts:

Hwang Yeaseul

+82 2 2286 9317

seul@blackyak.com