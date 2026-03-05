NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Neutral" belassen. Die Bonner hätten insgesamt die Erwartungen erfüllt, schrieb Patrick Creuset am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:26 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
