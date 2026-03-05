Bonn (www.anleihencheck.de) - Gemäß einer ersten Schätzung dürfte die britische Wirtschaft im vierten Quartal 2025 um 0,1% gegenüber dem Vorquartal gewachsen sein - etwas weniger als die erwarteten 0,2%, so die Analysten von Postbank Research.Für das Gesamtjahr 2025 ergebe sich damit ein reales BIP-Wachstum von 1,3%. Im Januar habe sich die Stimmungsaufhellung in der Privatwirtschaft fortgesetzt. Der PMI des Verarbeitenden Gewerbes habe von 50,6 auf 51,8 Punkte zugelegt, was die stärkste Expansion seit August 2024 anzeige. Der PMI der Dienstleister sei spürbar von 51,4 auf 54 Zähler geklettert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de