Hannover (www.anleihencheck.de) - An den Anleihemärkten löst der Iran-Krieg quasi eine vorgezogene Stresstest-Übung aus, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die durch den Ölpreisanstieg zurückkehrenden Inflationsrisiken würden insbesondere an den Staatsanleihemärkten nicht spurlos vorübergehen. Beispielsweise habe der Spread (Risikoaufschlag) zwischen deutschen Bunds und italienischen BTPs zwischenzeitlich den höchsten Wert seit Dezember 2024 erreicht. Gestern sei es analog zu den Erholungstendenzen bei den Aktienmärkten aber zu einer kleinen Verschnaufpause gekommen. Renditen europäischer Staatsanleihen seien länderübergreifend zwischen 1 und 3 Basispunkte gefallen. (05.03.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
