Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Angriffe im Nahen Osten werden mit unverminderter Härte fortgesetzt und ein Ende des militärischen Konflikts zeichnet sich nicht ab, so die Analysten der Helaba.Dies sorge für ein hohes Maß an Unsicherheit und für eine enorme Volatilität an den Finanzmärkten. Vor allem der sprunghafte Anstieg der Öl- und Gaspreise mache Sorgen. Einerseits könnte es bei einem länger anhaltenden Anstieg zu einem Inflationsschub kommen, andererseits würden sich höhere Energiekosten negativ auf die konjunkturelle Entwicklung auswirken. Noch sei es zu früh, die Auswirkungen zu beurteilen und in den derzeit veröffentlichten Wirtschaftszahlen würden die aktuellen Entwicklungen noch keine Rolle spielen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
