Eric Trump geht auf Frontalkurs mit den größten Finanzinstituten der USA. Der Sohn des US-Präsidenten wirft Schwergewichten wie JPMorgan, der Bank of America und Wells Fargo vor, aktiv gegen die Interessen der Sparer zu lobbyieren. Rückenwind bekam er dabei auch von seinem Vater US-Präsident Donald Trump.Der Vorwurf wiegt schwer: Eric Trump bezeichnet das Vorgehen der Großbanken als "zutiefst anti-amerikanisch". Der Grund für seinen Ärger ist die massive Lobbyarbeit gegen den sogenannten Clarity
