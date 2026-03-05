EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Nabaltec AG erreicht Ergebnisprognose für 2025 und geht für 2026 von Rückkehr zu Umsatzwachstum aus Konzernumsatz 2025 nach vorläufigen Zahlen bei 197,0 Mio. Euro nach 203,6 Mio. Euro im Vorjahr (-3,2 %)

Vorläufiges operatives Ergebnis (EBIT) bei 15,2 Mio. Euro (2024: 22,3 Mio. Euro)

EBIT-Marge in Höhe von 7,7 % (bezogen auf die Gesamtleistung)

Ausblick für 2026: Umsatzanstieg in einer Bandbreite von 4 % bis 6 %; EBIT-Marge in einer Bandbreite von 5 % bis 7 % Schwandorf, 5. März 2026 - Die Nabaltec AG erzielte nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 197,0 Mio. Euro, was einem Rückgang um 3,2 % gegenüber dem Vorjahresumsatz von 203,6 Mio. Euro entspricht. Im vierten Quartal 2025 lag der Umsatz bei 41,9 Mio. Euro nach 45,4 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal (-7,7 %). Dieser deutliche Umsatzrückgang im vierten Quartal war durch kurzfristige Auftragsstornierungen und ein sehr schwaches Dezembergeschäft bedingt. Im Geschäftsjahr 2025 prägten Marktunsicherheiten aufgrund der US-Zollpolitik sowie die anhaltend schwache Nachfrage nach Produkten für die Feuerfestindustrie und E-Mobilität die Umsatzentwicklung zusätzlich. "Das Geschäftsjahr 2025 zeigte sich angesichts der allgemeinen Marktgegebenheiten durchwachsen, vor allem das vierte Quartal verlief nicht nach unseren Erwartungen", sagt Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. "Zwar konnten wir auf Jahressicht insgesamt noch etwas besser performen als die deutsche Chemiebranche, die 3,8 % hinter dem Vorjahr zurücklag, jedoch haben wir unser gesetztes Ziel für 2025, den Umsatzrückgang auf rund 2 % zu begrenzen, leicht verfehlt." Das Produktsegment "Funktionale Füllstoffe" erreichte nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2025 einen Umsatz von 144,1 Mio. Euro nach 148,0 Mio. Euro im Vorjahr, was einem Umsatzrückgang von 2,7 % entspricht. Im Produktsegment "Spezialoxide" lag der Umsatz 2025 nach vorläufigen Zahlen bei 53,0 Mio. Euro nach 55,6 Mio. Euro (-4,7 %). Beim operativen Ergebnis (EBIT) erzielte das Unternehmen nach vorläufigen Zahlen 15,2 Mio. Euro nach 22,3 Mio. Euro im Vorjahr (-31,8 %). Die EBIT-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) lag somit bei 7,7 % und im Rahmen der Prognose, die von einer EBIT-Marge in der Bandbreite von 7 % bis 9 % ausgegangen war. "Mit dem Erreichen unserer Ergebnisprognose in einem extrem volatilen Umfeld sehen wir eine Bestätigung für die operative Stabilität und die strukturelle Widerstandskraft unseres Geschäftsmodells. Dennoch bleiben wir für das laufende Geschäftsjahr vorerst verhalten optimistisch, da die Branche nur schleppend aus der Talsohle kommt", berichtet Johannes Heckmann weiter. Der Vorstand der Nabaltec AG geht für das Jahr 2026 weiterhin von einem volatilen konjunkturellen Umfeld aus und erwartet für das eigene Unternehmen eine Rückkehr zum Wachstum mit einem Umsatzanstieg in einer Bandbreite von 4 % bis 6 %. Die EBIT-Marge wird in einer Bandbreite von 5 % bis 7 % prognostiziert. Die rückläufige EBIT-Marge im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 wird vor allem aus ansteigenden Materialaufwendungen sowie einer spürbaren Zunahme der Abschreibungen resultieren. Die aktuelle Eskalation des Nahost-Konflikts erhöht die geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Eine weitere Verschärfung der Auseinandersetzungen könnte zu Belastungen der Weltwirtschaft führen, insbesondere durch steigende Energiepreise, gestörte Lieferketten und eine Abschwächung der Nachfrage. Diese Faktoren können die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft im Prognosezeitraum negativ beeinträchtigen. Hinweis: Der Geschäftsbericht 2025 und der Einzelabschluss 2025 der Nabaltec AG werden am 30. April 2026 unter https://nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung gestellt. Der Vorstand der Nabaltec AG wird darüber hinaus am 30. April 2026 um 11:00 Uhr (CEST) einen Earnings Call zum Thema Q4/2025 Highlights durchführen. Interessierte Investoren können sich über den weiterführenden Link hierzu anmelden. Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten "Funktionale Füllstoffe" und "Spezialoxide" im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Heidi Wiendl-Schneller Vera Müller/Frank Ostermair Nabaltec AG IR4value GmbH Telefon: 09431 53-202 Telefon: 0156 78409459 E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: Vera.Mueller@ir4value.de





