EQS-News: Cellbox Solutions GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Personalie

Cellbox Solutions schließt erste Tranche einer Series-A-Finanzierung ab und ernennt neuen CBO/CFO zur Beschleunigung des internationalen Wachstums



05.03.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Cellbox Solutions schließt erste Tranche einer Series-A-Finanzierung ab und ernennt neuen CBO/CFO zur Beschleunigung des internationalen Wachstums Companisto führt Finanzierungsrunde in Höhe von ~3,5 Millionen Euro an, um die globale Warm-Chain-Logistikplattform von Cellbox weiter auszubauen

Dr. Bernd Mühlenweg wird Chief Business Officer und Chief Financial Officer, um internationale Expansion und Wachstum des Dienstleistungsportfolios voranzutreiben Köln, 05. März 2026 - Cellbox Solutions, ein Technologieunternehmen für Warm-Chain-Logistik, das den weltweiten Transport lebender Zellen unter kontrollierten physiologischen Bedingungen ermöglicht, gab heute den ersten Abschluss seiner Series-A-Finanzierungsrunde bekannt, in der rund 3,5 Millionen Euro eingeworben wurden. Das digitale Business-Angel-Netzwerk Companisto führt diese Runde gemeinsam mit bestehenden Investoren an, darunter die NRW.BANK. Das neue Kapital wird für den Ausbau der internationalen Produktions- und Vertriebsaktivitäten sowie für die Erschließung zusätzlicher Anwendungsbereiche, insbesondere in der Zell- und Gentherapie sowie der In-vitro-Fertilisation (IVF), verwendet. Darüber hinaus wird das Managementteam durch die Ernennung von Dr. Bernd Mühlenweg strategisch verstärkt, um Wachstum und internationale Skalierung weiter voranzutreiben. Es handelt sich um das erste Closing der Series-A-Finanzierungsrunde, die bis Mai 2026 für weitere Tranchen geöffnet bleibt. Cellbox entwickelt tragbare CO2-Inkubatoren für den sicheren Transport lebender Zellproben. Die patentierte Warm-Chain-Technologie ermöglicht über einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden kontinuierlich kontrollierte Versandbedingungen und bewahrt so die Lebensfähigkeit und Funktionalität der Zellen während des Transports. Die Systeme sind zertifiziert und IATA-konform für den Lufttransport. Weltweit sind bereits über 300 Geräte bei führenden Kunden aus der Pharma- und Biotechnologiebranche, in der angewandten Forschung sowie an Universitäten im Einsatz. Ein zentraler Baustein dieser nächsten Wachstumsphase ist die Ernennung von Dr. Bernd Mühlenweg zum Chief Business Officer (CBO) und Chief Financial Officer (CFO) von Cellbox. Er bringt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in der Life-Science-Branche mit. Zuletzt war Dr. Mühlenweg als Senior Vice President und Global Head of Business Development, Cell Therapy bei Evotec tätig, wo er die internationalen kommerziellen Aktivitäten und die strategischen Partnerschaften im Bereich neuartiger Therapien verantwortete. "Cellbox setzt neue Maßstäbe beim Transport lebender Zellen. Durch die Ermöglichung eines sicheren, kontrollierten und reproduzierbaren Transports unter physiologischen Bedingungen beseitigen wir einen kritischen Engpass in der Life-Science-Branche. Diese Finanzierungsrunde markiert einen wichtigen Meilenstein für den Ausbau unserer internationalen Präsenz und die Etablierung von Cellbox als globalen Infrastrukturstandard für den Versand lebender Zellen und für Warm-Chain-Logistik. Unsere patentierte Plattform und unsere starke regulatorische Positionierung bieten eine hervorragende Basis für die globale Skalierung in zahlreichen Life-Science-Anwendungen, insbesondere im schnell wachsenden Bereich der Zell- und Gentherapien. Ich freue mich darauf, unsere kommerziellen Aktivitäten weiter zu stärken, unser Dienstleistungsportfolio zu erweitern und die organisatorischen Strukturen aufzubauen, die für die nächste Phase des internationalen Wachstums erforderlich sind", kommentierte Dr. Bernd Mühlenweg, CBO & CFO der Cellbox Solutions GmbH. "Cellbox adressiert eine strukturelle Lücke in der Wertschöpfungskette der Life-Sciences-Industrie: den zuverlässigen Transport lebender Zellen unter physiologischen Bedingungen. Mit der zunehmenden globalen Skalierung neuartiger Therapien wird Logistik zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. Für uns handelt es sich bei Cellbox nicht um eine inkrementelle Produktinnovation, sondern um eine skalierbare Plattform mit dem Potenzial, den Transport sensibler biologischer Materialien in Forschung und klinischer Anwendung grundlegend neu zu definieren", ergänzte Dr. Robin Ghosh, Investment Manager bei Companisto. Companisto wird Cellbox in seiner nächsten Wachstumsphase aktiv unterstützen. Als vollständig digitalisiertes Business-Angel-Netzwerk steuert Companisto nicht nur Kapital, sondern auch gezielte strategische Expertise bei, um die internationale Skalierung zu beschleunigen. "Unsere Vision ist es, den globalen Transport lebender Zellen neu zu definieren. Mit der anhaltenden Unterstützung unserer Investoren und der Verstärkung unseres Führungsteams durch einen äußerst erfahrenen Manager schaffen wir die Grundlage für langfristiges internationales Wachstum und breitere Anwendung unserer Warm-Chain-Technologie in Klinik und Forschung. Wir sind überzeugt, dass der zuverlässige Transport lebender Zellen zu einem wesentlichen Bestandteil der globalen Wertschöpfungskette im Bereich Life Sciences werden wird", so Prof. Dr. Kathrin Adlkofer, Gründerin und CEO von Cellbox. Langfristig verfolgt Cellbox das Ziel, Warm-Chain-Logistik als bevorzugten globalen Ansatz für den Transport lebender Zellen, Zelltherapien und empfindlicher biologischer Materialien zu etablieren und damit die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit im gesamten Life-Sciences-Sektor weiter zu verbessern.



Über Cellbox Solutions GmbH



Die Cellbox Solutions GmbH wurde 2017 gegründet und ist ein in Köln und Hamburg ansässiges Unternehmen für Warm-Chain-Logistiktechnologie. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen für die globale Gesundheits- und Life-Sciences-Branche, um empfindliche biologische Materialien und Therapeutika zu transportieren, die nicht eingefroren werden können und kontrollierte physiologische Bedingungen erfordern. Die Plattform für tragbare CO2-Inkubatoren des Unternehmens, Cellbox, schafft eine regulierte Umgebung für den Transport von lebenden Zellen, Organoiden, Geweben und anderen neuartigen biologischen Materialien. Temperatur und CO2-Gehalt sind individuell einstellbar, um während des gesamten Transports reproduzierbare Inkubationsbedingungen zu gewährleisten. Cellbox-Systeme werden weltweit eingesetzt und unterstützen Anwendungen in der Forschung, Klinik und im Bereich neuartiger Therapien. Besuchen Sie für weitere Informationen www.cellbox-solutions.com oder folgen Sie Cellbox Solutions auf LinkedIn.



Über Companisto



Companisto ist ein digitales Business-Angel-Netzwerk, das privaten und institutionellen Investoren die Beteiligung an Risikokapitalinvestitionen in innovative Wachstumsunternehmen ermöglicht. Seit seiner Gründung hat Companisto zahlreiche Start-ups und Scale-ups in der Wachstumsphase erfolgreich finanziert und unterstützt sie aktiv mit Kapital, Expertise und einer starken Investorengemeinschaft.



Kontakt Prof. Dr. Kathrin Adlkofer, CEO Cellbox

office@cellbox-solutions.com

Sophie Schultheiss, Companisto

presse@companisto.co m

+49-(0)30 208 484 957 Medienanfragen MC Services AG

Dr. Cora Kaiser

cellbox@mc-services.eu

+49-(0)89 210 228 60



05.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News