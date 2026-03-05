Nasdaq live zur US-Eröffnung: Hochvolatile Märkte handeln (Box-Setup erklärt)

Anzeige / Werbung

Willkommen zum heutigen Trader Circle mit Heiko Behrendt - live zur US-Eröffnung im Nasdaq (Nasdaq/NQ). Wir schauen zuerst auf Tages- und Stundenchart: ein großes Aufwärts-Gap, ein klarer Widerstandsbereich mit vielen Dochten und die zentrale Frage, ob der Markt direkt nach oben durchzieht oder erst Richtung Gap-Close/Schlusskurs zurücksetzt.

In der Eröffnungsphase wird's dann richtig volatil: schnelle Bewegungen und die typische Herausforderung, nicht zu langsam zu sein. Heiko erklärt, worauf er in M1/M5 achtet, wie sich eine mögliche Range bildet und warum man in solchen Phasen lieber schnell und sauber arbeitet, statt auf "das große Ding" zu hoffen.

Highlight der Session ist das Box-Setup im M5: Einstieg über das M1-Hoch nach dem Tief-"Sweep", klarer Stop und zügiges Gewinn mitnehmen - ein technischer Trade, der in der Hektik Struktur liefert. Dazu gibt's einen Blick auf relevante US-Daten und einen Ausblick, welche Levels als Nächstes entscheidend werden.

