© Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpaDHL steigerte 2025 den operativen Gewinn auf 6,1 Milliarden Euro und erhöht die Dividende. Für 2026 peilt der Konzern weiteres Wachstum an.Die DHL Group hat im Geschäftsjahr 2025 ihre Ergebnisprognose übertroffen und stellt die Aktionäre besser. Der Logistikkonzern steigerte den operativen Gewinn und kündigte eine höhere Dividende an. Nach Vorlage der Zahlen am Donnerstag rutschte das Papier auf Tradegate zunächst deutlich auf 46,58 Euro ab, was einem Abschlag von 3,60 Prozent entspricht (Stand 10:15 Uhr). Weniger Umsatz, mehr Gewinn Der Umsatz sank um 1,6 Prozent auf 82,9 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte der Konzern 84,2 Milliarden Euro erlöst. Belastend wirkten Währungseffekte und …Den vollständigen Artikel lesen
