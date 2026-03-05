Schaltet die Aktie der Gelben bald auf Grün? Heute noch alles rot und das, obwohl es relativ gute Zahlen gab: Obwohl der Umsatz wegen negativer Währungseffekte und rückläufiger Transportvolumina auf Routen in die USA im vergangenen Jahr um 1,6 % auf 82,9 Mrd. Euro sank, gelang es dem Logistikkonzern, das operative Ergebnis (EBIT) um 3,7 % auf 6,1 Mrd. Euro zu steigern. Die EBIT-Marge stieg um 40 Basispunkte auf 7,4 %. Zur Gewinnverbesserung trugen alle Geschäftsbereiche bei - mit Ausnahme von Global Forwarding, Freight. Das Speditionsgeschäft bekam an Land (Europa und vor allem Deutschland) die schwache Konjunktur zu spüren und in der Luft und auf See niedrigere Frachtraten. Der Gewinn brach um 30 % ein. Im deutschen Post & Paket-Geschäft stieg das Ergebnis dafür um ein Viertel.



2026 soll das EBIT weiter steigen - dann auf über 6,2 Mrd. Euro. Unter dem Strich verdiente die DHL GROUP im vergangenen Jahr 3,5 Mrd. Euro - ein Plus von 5,1 % (169 Mio. Euro) verglichen mit dem Vorjahr. Im Schlussquartal sanken das EBIT um 1,3 % und der Nettogewinn um 3,4 %. Die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr soll steigen - um 5 Cent auf 1,90 Euro. Damit würden 2,1 Mrd. Euro / 60,6 % des Nettogewinns ausgeschüttet.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



