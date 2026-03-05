FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Anleihemarkt hat am Donnerstag nachgegeben. Die Folgen des Iran-Kriegs bestimmen weiterhin das Geschehen an den Finanzmärkten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,17 Prozent auf 128,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,79 Prozent. Zum Wochenstart hatte die Rendite noch bei 2,65 Prozent gelegen.

Bei den Öl- und Gaspreise zeigte sich seit Mittwoch eine Beruhigung. Eine dauerhafte Entspannung ist aber nicht in Sicht. Die Kriegshandlungen weiten sich aus.

"Der Anstieg der Energiepreise bewegt die Märkte in Energieimportländern - etwa in Europa und Asien - deutlich stärker als in Exportländern wie den USA", schreiben die Experten der Dekabank. Von den gestiegenen Gaspreisen sei allerdings Asien noch stärker getroffen als Europa. Am Anleihemarkt dominieren gestiegene Inflationserwartungen. Dies könnte sich auch auf die Geldpolitik der EZB auswirken.

Am Nachmittag könnten in den USA noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe beachtet werden. Schließlich steht am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender./jsl/jkr/mis