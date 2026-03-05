Mainz (ots) -Dreiteilige Doku-Serie über Freundschaft und riskante Expeditionen / ab 12. März in der ARD Mediathek, Folge 1 am 23. März im ErstenDie Extrembergsteiger Benedikt Böhm und Sebastian Haag verbindet eine tiefe Freundschaft, die 2014 tragisch endet: Bei einer Expedition im Himalaya wird Sebastian von einer Lawine in den Tod gerissen. 2025 kehrt Benedikt an den Berg zurück, an dem er mit seinem besten Freund den ersten Weltrekord im Speed-Bergsteigen aufstellte. "Tödlicher Himalaya" ist ein Film über Freundschaft, Abschied und den langen Weg, Frieden zu schließen. Dreiteilige Doku ab 12. März 2026 in der ARD Mediathek, die erste Folge am 23. März um 23:35 Uhr im Ersten.Expedition in die VergangenheitZwanzig Jahre nach seinem ersten großen Erfolg am Muztagh Ata in China kehrt Extrembergsteiger Benedikt Böhm 2025 an den Ort zurück, an dem alles begann. Die Expedition wird zu einer Reise in die eigene Vergangenheit und zur Erinnerung an eine außergewöhnliche Freundschaft. Gemeinsame Erfolge, Weltrekorde im Speed-Bergsteigen und das Gefühl grenzenloser Stärke prägen die frühen Jahre. Doch der dramatische Lawinen-Tod seines langjährigen Seilpartners und Freundes Sebastian Haag markiert für Benedikt einen tiefen Einschnitt. Die Rückkehr an den Ort, an dem er gemeinsam mit Sebastian seinen ersten großen Erfolg feierte, konfrontiert ihn erneut mit dem Verlust, den quälenden Erinnerungen - und auch mit der öffentlichen Kritik an seinen medialen Auftritten nach dem Unglück. Er stellt sich den schmerzhaften Fragen nach Verantwortung und Risiko, nach den Entscheidungen, die im Grenzbereich zwischen Leben und Tod getroffen werden, und nach dem hohen Preis, den die Berge von jenen fordern, die sie herausfordern. Kann er mit der Vergangenheit abschließen?"Tödlicher Himalaya" ist eine dreiteilige Doku von SWR und BR für die ARD Mediathek. Redaktion: Ursula Schwedler (SWR), Sabine Harder (SWR) und Johanna Teichmann.Ab 12. März 2026 in der ARD Mediathek, die erste Folge der dreiteiligen Doku gibt es am Montag, 23. März, 23:35 Uhr im Ersten.Alle drei Folgen stehen zu Rezensionszwecken im ARD-Presse Vorführraum (https://presse.daserste.de/index.html) zur Verfügung.Fotos auf ARD-foto.de (https://www.ardfoto.de/index.phtml)Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/doku-toedlicher-himalaya-2026.Pressekontakt:Pressekontakt SWR: Claudia Lemcke, Tel. 0173 3877503, claudia.lemcke@SWR.dePressekontakt BR: BR-Pressestelle, Tel. 089 5900-10560, presse@br.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6229275