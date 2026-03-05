Düsseldorf (ots) -Anlässlich des Internationalen Weltfrauentags thematisiert der Mailänder Juwelier Pomellato erneut die gesellschaftliche Ungleichheit gegenüber Frauen mit der POMELLATO FOR WOMEN Kampagne. Mit einer eindringlichen Video-Botschaft setzt der Juwelier auch dieses Jahr wieder ein starkes Zeichen, um auf die ökonomische Gewalt gegen Frauen und ökonomische Inklusion aufmerksam zu machen.Die Kampagne, die 2017 von Pomellato CEO Sabina Belli ins Leben gerufen wurde, um einen Beitrag dazu zu leisten, gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, legt ihren Fokus auf Empowerment, Nachhaltigkeit und Inklusivität. Dieses Jahr stellt Pomellato ökonomische Ungerechtigkeiten in den Vordergrund, denn ökonomische Ungerechtigkeit bedeutet Abhängigkeit, Unsicherheit, Isolation und Verletzlichkeit.Neben Jane Fonda, die zum 9. Mal das Kampagnen-Gesicht von Pomellato ist, gibt ebenfalls Model und Unternehmerin Sara Nuru der Kampagne ihre Stimme. Mit ihrer Non-Profit Organisation nuruWomen, setzt sie sich seit mehreren Jahren für Frauen in den ländlichen Gebieten Äthiopiens ein. Durch Mikrokredite und die Finanzierung von Bildungsmaßnahmen schafft sie somit die Möglichkeit ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Zu den weiteren Unterstützern der diesjährigen Kampagne zählen unter anderem die amerikanischen Schauspielerinnen Kerry Washington und Michelle Monaghan, Model Amelia Gray und die italienische Schauspielerin Benedetta Porcaroli.Pressekontakt:SVR PROriginal-Content von: Pomellato, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153841/6229269