Am 21. Mai 2026 widmet der Europäische Mediengipfel (EMG) in Seefeld/Tirol der österreichischen Medienentwicklung, dem regionalen Medienmarkt und den anstehenden Reformen eine Sonderedition, um den Stellenwert, wirtschaftliche Perspektiven und inhaltliche Herausforderungen der heimischen Medienmacher zu analysieren und zu diskutieren.Unabhängige Medien sind eine zentrale Säule liberaler Demokratien. Angesichts der Übermacht globaler Plattformen, rasender technologischer Entwicklungen, des dramatischen Abflusses von Werbeetats ins Ausland und der Konkurrenz synthetischer Info-Kanäle steht der österreichische Medienmarkt vor großen Umbrüchen.Keynotes und Panels von Politik und MedienschaffendenImpulse bei der Sonderedition des Europäischen Mediengipfels wird einerseits Tirols Landeshauptmann Anton Mattle setzen, der zu Beginn des Jahres den Vorsitz in der österreichischen Landeshauptleutekonferenz übernommen hat. Im Rahmen der LH-Konferenz will LH Mattle die medienpolititschen Standpunkte der Bundesländer einbringen und deshalb bei der Sonderedition des Europäischen Mediengipfels erstmals die zentralen medienpolitischen Anforderungen, Rahmenbedingungen und Erwartungen aus Sicht der Regionen skizzieren.Andererseits wird Clemens Pig, CEO der Austria Presse Agentur, anlässlich des 80-jährigen Bestehens der APA in seinem Impuls "Neue Welt- und Kommunikationsordnung - Impacts für Medien und Informationsgesellschaft" den Stellenwert von Medien für Demokratien sowie Wege aus den ökonomischen, strukturellen und inhaltlichen Krisen klassischer journalistischer Marken analysieren.In der Folge werden zentrale Rahmenbedingungen für einen weiterhin starken und unabhängigen österreichischen Medienstandort mit heimischen Medienschaffenden erörtert. Unter den Panelteilnehmer:innen werden u.a. Spitzenvertreter:innen der Politik, des Verbands Österreichischer Zeitungen und Österreichischer Privatsender, des ORF sowie Medienexpert:innen sein.Die Sonderedition des Europäischen Mediengipfels zur österreichischen Medienpolitik am 21. Mai 2026 beginnt um 13:30 Uhr mit einem Empfang der Tiroler Tageszeitung, danach finden die Keynotes und Podiumsdiskussionen statt. Anschließend wird zu einem Abendempfang mit Flying Buffet ins Alpin Resort Sacher Seefeld geladen.Berichterstattende Medien sind herzlich eingeladen - bitte akkreditieren Sie sich unter: barbara.haid@pro.mediaPROGRAMM DER SONDEREDITION DES EUROPÄISCHEN MEDIENGIPFELS ZUR ÖSTERREICHISCHEN MEDIENPOLITIK AM 21. MAI 2026 (Änderungen vorbehalten)13:30 Uhr:Begrüßung und Empfang der Tiroler Tageszeitung mit Silvia Lieb (Vorstandsvorsitzende Moser Holding) und EMG-Initiator Stefan Kröll14:00 bis 17:00 Uhr:Impuls durch Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (Vorsitzender der österreichischen Landeshauptleutekonferenz): Zentrale medienpolitische Anforderungen, Rahmenbedingungen und Erwartungen aus Sicht der BundesländerImpuls durch Clemens Pig, CEO der Austria Presse Agentur: "Neue Welt- und Kommunikationsordnung - Impacts für Medien und Informationsgesellschaft"Anschließend Statements und Diskussionen mit Spitzenvertreter:innen der Politik, führenden Medienmanager:innen und Interessensvertreter:innenAb 17:30 Uhr:Abendempfang mit Flying Buffet im Alpin Resort Sacher Seefeld (Shuttleservice vom Sport- und Kongresszentrum Seefeld zum Alpin Resort Sacher Seefeld steht zur Verfügung)Weitere Informationen: www.mediengipfel.atDatum: 21.05.2026, 13:30 UhrArt: PressetermineOrt: Sport- und Kongresszentrum Seefeld, Saal Olympia (Parkgarage steht zur Verfügung)Klosterstraße 6006100 Seefeld in TirolÖsterreich