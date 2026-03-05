Die Kögel Trailer GmbH stellt einen modifizierten Sattelauflieger vor, der seine Stärken besonders in Kombination mit E-Lkw ausspielen soll. Durch seinen Aufbau verringert der Trailer den Druck auf die Antriebsachse der Zugmaschine um bis zu 2 Tonnen im Vergleich zu Standard-Planenfahrzeugen - was laut Kögel der Nutzlast zugutekommt. Bei elektrischen Lkw stehen Fahrzeughersteller vor der Herausforderung, das Mehrgewicht der Batterien in die Achslastverteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
