Hamburg (ots) -Im März steht in vielen Haushalten die Pflege von Garten- und Terrassenmöbeln aus Holz an. Häufig wird dafür Leinöl verwendet. Doch Vorsicht: Das bewährte und preiswerte Öl birgt eine erhebliche Brandgefahr. Darauf weist die Aktion Das sichere Haus. Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit (DSH), Hamburg, hin.Die Brandgefahr entsteht, wenn das Öl mit einem Lappen aufgetragen wird: "Leinöl reagiert mit Luftsauerstoff. Dabei entwickelt sich Wärme", erläutert DSH-Geschäftsführerin Dr. Susanne Woelk. Diese Wärme kann sich in textilen Stoffen, zum Beispiel in dem benutzten Lappen, stauen und dazu führen, dass er sich selbst entzündet.Mit Leinöl getränkte Lappen dürfen deshalb nur in verschlossenen Schraubgläsern oder anderen nicht brennbaren, luftdichten Behältern aufbewahrt werden.Lappen mit Leinöl, die ausgedient haben, können ausgebreitet auf einem nicht brennbaren Untergrund an der Luft trocknen und anschließend in einem luftdicht verschlossenen Gefäß entsorgt werden.Zum Reinigen der Pinsel eignet sich Leinölseife.Über die DSH:Mehr als 16.000 Menschen sterben pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Gesamtzahl häuslicher Unfälle liegt in Deutschland jährlich bei rund sieben Millionen.Die Aktion Das sichere Haus. Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e.V. (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Ziel der gemeinnützigen DSH ist ein besserer Unfall- und Gesundheitsschutz für alle.