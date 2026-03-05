Köln (ots) -Mit "Wahnsinn Frühling" startet toom Baumarkt aufmerksamkeitsstark in die Gartensaison. In der neuen Frühjahrskampagne wird Schauspieler Martin Brambach erneut zu "DIYJochen67" - diesmal als leidenschaftlicher Schlagerstar des Selbermachens. Unter dem Titel "Wahnsinn Frühling" setzt toom auf eine augenzwinkernde Neuinterpretation des Kult-Hits "Wahnsinn" von Wolfgang Petry und macht den Saisonstart zur großen Gartenbühne.Im TV-Spot zeigt Jochen vollen Einsatz: Er schwingt den Pinsel wie ein Mikrofon, nutzt die toom Multibrause als Requisite und verwandelt klassische Gartenarbeiten in eine musikalische Performance. Dabei steht die Freude am Selbermachen einmal mehr im Mittelpunkt. Gleichzeitig wird deutlich, dass hinter der Inszenierung fachliche Kompetenz steckt. Dank verlässlicher Beratung und passender Services wird aus dem "Wahnsinn" der Gartenarbeit ein erfolgreiches Projekt.Was humorvoll daherkommt, folgt einer klaren strategischen Logik: Die Gartensaison ist die umsatzstärkste Phase im DIY-Handel. Entsprechend setzt toom auf maximale Aufmerksamkeit."Die Gartensaison ist für viele Menschen der Moment, in dem sie ihren Außenbereich wieder zum Leben erwecken und genau dabei wollen wir sie bei toom mit voller Leidenschaft begleiten. Mit 'Wahnsinn Frühling' feiern wir nicht nur den Start in die schönste DIY-Zeit des Jahres, sondern vor allem die Freude unserer Kundinnen und Kunden am Selbermachen. Unser Anspruch ist es, sie vom ersten Funken Inspiration bis zum stolzen Blick auf das fertige Projekt zu unterstützen mit Herz, Humor und dem richtigen Produkt zur richtigen Zeit", erklärt Jochen Vogel, CEO toom Baumarkt.Konzipiert von Scholz & Friends Berlin und produziert von den Grimme-Preis-Gewinnern Kleine Brüder, entfaltet die Frühjahrskampagne ihre Wirkung über alle relevanten Kanäle hinweg - von TV und Streaming bis in die sozialen Medien. Ein Online-Musikvideo in voller Songlänge zelebriert die pure Energie des Selbermachens und spielt die Kampagnenidee aufmerksamkeitsstark ins Digitale aus. Parallel dazu verlängert toom Baumarkt die Kampagnenidee in die eigenen Kanäle und Märkte. Auf toom.de/wahnsinn, in der toom App und direkt vor Ort finden Kundinnen und Kunden saisonale Angebote, praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen und inspirierende Projektideen. So verbindet die Kampagne emotionale Aufmerksamkeit mit konkretem Mehrwert und gezielten Impulsen für Frequenz und Abverkauf.Mehr Informationen zu toom finden Sie unter www.toom.de/wahnsinn (https://toom.de/wahnsinn/).Über toom: Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt und B1 Discount Baumarkt 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 92 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/6229347