Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) steckt tief in der Krise. Nach einem turbulenten Geschäftsjahr 2025 nähert sich der Aktienkurs der psychologisch wichtigen Marke von 3,00 Euro - eine Halbierung innerhalb nur eines Jahres. Der Rückzug aus dem US-Gewerbeimmobilienmarkt, der sich als kostspieliges und langwieriges Unterfangen erweist, belastet die Bilanz des Spezialfinanzierers massiv und zwingt die Konzernleitung zu drastischen Einschnitten bei der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE