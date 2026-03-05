Wien/Pressbaum (ots) -Ausbau des B2B und B2C Online-Shops zur deutschlandweiten Verfügbarkeit des gesamten SortimentsDer Bio-Getränkehersteller Höllinger stellt die Weichen für weiteres Wachstum in Deutschland und Europa. Mit einer Investition in Millionenhöhe baut das Unternehmen in den kommenden Jahren seine digitale Infrastruktur konsequent aus und stärkt sowohl den eigenen B2C-Onlineshop als auch den B2B-E-Commerce-Direktvertrieb. Ziel ist es, das gesamte Sortiment an Bio-Getränken und alkoholfreien Alternativen flächendeckend in Deutschland verfügbar zu machen und neue Kundengruppen direkt zu erreichen.Deutschland zählt seit Jahren zu den wichtigsten Wachstumsmärkten des Unternehmens. Die Umsätze entwickeln sich kontinuierlich positiv und tragen maßgeblich zur internationalen Expansion bei. Durch den strategischen Ausbau der digitalen Vertriebskanäle soll diese Dynamik weiter beschleunigt und die Markenpräsenz nachhaltig gestärkt werden. Eine zentrale Rolle in der Digitalstrategie spielt der eigene Onlineshop. Für Höllinger ist er weit mehr als ein zusätzlicher Vertriebskanal: Er ist die einzige Plattform, neben Amazon, auf der das gesamte Sortiment vollständig verfügbar ist."Der Onlineshop hat für uns eine besondere Relevanz, weil es nirgends das gesamte Sortiment von Höllinger gibt", erklärt Geschäftsführer Gerhard Höllinger. "Der klassische Lebensmittelhandel stößt aufgrund begrenzten Regalplatzes rasch an seine Grenzen. Online hingegen können wir unsere gesamte Produktvielfalt abbilden, unabhängig von Listungen oder Regalmetern."Mit dem konsequenten Ausbau des Onlineshops denkt Höllinger bewusst international. Die digitale Infrastruktur schafft die Grundlage, um Kund:innen in ganz Europa direkt zu erreichen. Hierbei handelt es sich immerhin um einen Markt von fast 500 Millionen Menschen.Parallel dazu wurde ein eigener B2B-Webshop etabliert, um Großkund:innen, Gastronomiebetriebe und Wiederverkäufer gezielt anzusprechen. Damit stärkt das Unternehmen seine Präsenz jenseits des klassischen Lebensmitteleinzelhandels. "Insbesondere in Deutschland sehen wir einen wachsenden Bedarf an modernen, hochwertigen Getränkekonzepten. Gerade unsere alkoholfreien Cocktail- und Aperitif-Alternativen haben im stationären Handel bislang nicht die Sichtbarkeit erhalten, die ihrer Innovationskraft entspricht", so Gerhard Höllinger. "Über den digitalen Direktvertrieb schaffen wir nun einen unmittelbaren Zugang zu diesen Produkten."Höllinger als Innovationsführer bei alkoholfreien AlternativproduktenDer Trend zu alkoholfreien Getränken entwickelt sich europaweit dynamisch und wird zunehmend zum festen Bestandteil moderner Genusskultur. Konsument:innen legen verstärkt Wert auf bewussten Konsum, Qualität und geschmackliche Vielfalt, ohne auf Genussmomente verzichten zu müssen. Höllinger positioniert sich in diesem wachsenden Segment als Innovationsführer und baut sein Sortiment an alkoholfreien Alternativprodukten kontinuierlich aus.Besonders im Bereich alkoholfreier Cocktail- und Aperitif-Alternativen setzt das Unternehmen auf hochwertige Bio-Zutaten, anspruchsvolle Rezepturen und zeitgemäßes Design. Ein Teil dieser innovativen Produktlinien ist im deutschen stationären Handel derzeit noch nicht flächendeckend verfügbar. Durch den Ausbau des eigenen Onlineshops und des B2B-Direktvertriebs werden diese Konzepte nun bundesweit zugänglich gemacht. Damit schließt Höllinger gezielt Angebotslücken im Markt und unterstreicht seinen Anspruch, die Entwicklung des alkoholfreien Segments aktiv mitzugestalten.Das gesamte Angebot von Höllinger: Höllinger Online-Shop (https://hoellinger-juice.at)Pressekontakt:Himmelhoch GmbHSophie Harfmann, MATelefon: +43 676 623 4144E-Mail: sophie.harfmann@himmelhoch.atOriginal-Content von: Höllinger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163132/6229369