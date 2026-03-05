DAX hält sich stabil - Nahostlage treibt Energiepreise

Der DAX zeigt sich am Donnerstagvormittag mit einer leichten positiven Tendenz. Der EuroStoxx 50 bewegt sich marginal im Minus, ebenso tendieren die US-Indizes minimal schwächer. In Asien endete der Handel deutlicher im Minus.

Makroökonomischer Überblick Im Fokus steht heute die weitere Verschärfung der Lage im Nahen Osten. Neue Angriffe durch die USA und Israel im Iran sowie militärische Operationen im Libanon schüren Sorgen vor einer regionalen Ausweitung des Konflikts. Zusätzlich wurde eine Explosion an einem Tanker im Persischen Golf gemeldet. In der Folge ziehen die Preise für Öl und Gas wieder an, was Inflations- und Wachstumssorgen neu entfacht.

Meistgehandelte Aktien im Überblick DHL Group startet deutlich schwächer in den Handelstag. Nach Vorlage der Jahreszahlen belastet insbesondere der vorsichtige Ausblick für 2026 die Stimmung. Marktteilnehmer zeigen sich zunehmend skeptisch, ob die angekündigten Kosteneinsparungen im kommenden Jahr in vergleichbarem Umfang fortgeführt werden können. Auch Ströer gerät unter Druck. Ausschlaggebend ist eine enttäuschende Gewinnprognose für 2026, die am Markt für spürbare Ernüchterung sorgt und zu erhöhtem Abgabedruck führt. Jenoptik notiert deutlich im Plus. Grund dafür ist der überraschende Aufstieg in den MDax zum 23. März diesen Jahres.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN4TWS 8,37 74,719507 USD 9,46 Open End DAX Bull HC1KR1 82,84 15882,712597 Punkte 2,94 Open End DAX Bull UN3WPX 6,43 23633,200085 Punkte 37,74 Open End DAX Bull UN3WRA 4,5 23903,236649 Punkte 55,79 Open End Dow Jones Bull UN4Z56 11,59 47394,143998 Punkte 35,95 Open End

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX Put UN436T 2,68 23300,00 Punkte -24,07 02.04.2026 Gold Call UN0P79 47,43 4650,00 USD 8,16 20.03.2026 DAX Put UN2VYB 15,11 24100,00 Punkte -6,36 19.03.2027 DAX Call UN2VSB 22,84 24200,00 Punkte 6,41 19.03.2027 Heidelberg Materials AG Call UG9ZLT 0,43 250,00 EUR 7,51 16.09.2026

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Long HB8X6Y 2,14 21519,010389 Punkte 9 Open End Tui AG Long UG46HH 6,00 5,015758 EUR 3 Open End DAX Long UG4YER 1,33 22998,305577 Punkte 20 Open End Tesla Inc. Short UN1EB2 0,99 446,534534 USD -10 Open End DAX Long UG6H7P 2,55 22594,861435 Punkte 15 Open End

