onemarkets Blog
05.03.2026 11:16 Uhr
DAX hält sich stabil - Nahostlage treibt Energiepreise

Der DAX zeigt sich am Donnerstagvormittag mit einer leichten positiven Tendenz. Der EuroStoxx 50 bewegt sich marginal im Minus, ebenso tendieren die US-Indizes minimal schwächer. In Asien endete der Handel deutlicher im Minus.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht heute die weitere Verschärfung der Lage im Nahen Osten. Neue Angriffe durch die USA und Israel im Iran sowie militärische Operationen im Libanon schüren Sorgen vor einer regionalen Ausweitung des Konflikts. Zusätzlich wurde eine Explosion an einem Tanker im Persischen Golf gemeldet. In der Folge ziehen die Preise für Öl und Gas wieder an, was Inflations- und Wachstumssorgen neu entfacht.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

DHL Group startet deutlich schwächer in den Handelstag. Nach Vorlage der Jahreszahlen belastet insbesondere der vorsichtige Ausblick für 2026 die Stimmung. Marktteilnehmer zeigen sich zunehmend skeptisch, ob die angekündigten Kosteneinsparungen im kommenden Jahr in vergleichbarem Umfang fortgeführt werden können.

Auch Ströer gerät unter Druck. Ausschlaggebend ist eine enttäuschende Gewinnprognose für 2026, die am Markt für spürbare Ernüchterung sorgt und zu erhöhtem Abgabedruck führt.

Jenoptik notiert deutlich im Plus. Grund dafür ist der überraschende Aufstieg in den MDax zum 23. März diesen Jahres.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
Silber Bull UN4TWS 8,37 74,719507 USD 9,46 Open End
DAX Bull HC1KR1 82,84 15882,712597 Punkte 2,94 Open End
DAX Bull UN3WPX 6,43 23633,200085 Punkte 37,74 Open End
DAX Bull UN3WRA 4,5 23903,236649 Punkte 55,79 Open End
Dow Jones Bull UN4Z56 11,59 47394,143998 Punkte 35,95 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.03.2026; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
DAX Put UN436T 2,68 23300,00 Punkte -24,07 02.04.2026
Gold Call UN0P79 47,43 4650,00 USD 8,16 20.03.2026
DAX Put UN2VYB 15,11 24100,00 Punkte -6,36 19.03.2027
DAX Call UN2VSB 22,84 24200,00 Punkte 6,41 19.03.2027
Heidelberg Materials AG Call UG9ZLT 0,43 250,00 EUR 7,51 16.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.03.2026; 10:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX Long HB8X6Y 2,14 21519,010389 Punkte 9 Open End
Tui AG Long UG46HH 6,00 5,015758 EUR 3 Open End
DAX Long UG4YER 1,33 22998,305577 Punkte 20 Open End
Tesla Inc. Short UN1EB2 0,99 446,534534 USD -10 Open End
DAX Long UG6H7P 2,55 22594,861435 Punkte 15 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.03.2026; 11:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

