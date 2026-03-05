München (ots) -Yuval Sharon, von der New York Times als "der visionärste Opernregisseur seiner Generation" gefeiert, übernimmt die Regie der lang erwarteten Neuinszenierung von Richard Wagners TRISTAN UND ISOLDE. Am 21. März kommt dieses epochale Monumentalwerk live ins Kino.Die Geschichte von TRISTAN UND ISOLDE ist eine der bekanntesten mittelalterlichen Sagen: Tristan soll Isolde als Braut für seinen Onkel, König Marke, von Irland nach Cornwall bringen. Auf der Überfahrt trinken beide versehentlich einen Liebestrank und verfallen einander in unsterblicher, aber verbotener Liebe, die mit dem Tod der beiden endet. Richard Wagner schuf daraus ein Musikdrama, das 1865 in München uraufgeführt und nicht zuletzt durch den "Tristan-Akkord" sowie den "Liebestod" berühmt wurde.Mit Lise Davidsen und Michael Spyres übernehmen zwei elektrisierende Stars die Titelrollen. Lise Davidsen kehrte nach einer Babypause Mitte Januar für ihr Debut als Isolde auf die Bühne des Gran Teatre del Liceu (Barcelona) zurück, wo der Jubel bei Publikum und Presse gleichermaßen frenetisch war. Als einziger Baritenor unserer Zeit hat der US-Amerikaner Michael Spyres Kultstatus erreicht. Nachdem er als Siegmund und Stolzing in Bayreuth Begeisterungsstürme entfacht hat, gibt er im März sein Rollendebüt als Tristan. Mezzosopranistin Ekaterina Gubanova ist in ihrer Paraderolle der Brangäne zu erleben, die Partie des getreuen Kurwenal übernimmt Bassbariton Tomasz Konieczny und Ryan Speedo Green ist der verzeihende König Marke. Am Pult steht der musikalische Leiter der Met, der charismatische Yannick Nézet-Séguin.Die fantastischen Bühnenbilder stammen von der britischen Künstlerin Es Devlin, bekannt für ihre großflächigen, performativen Skulpturen und Settings, die Licht, Musik und Sprache verbinden.Hier (https://www.youtube.com/watch?v=xEGsc-4S7do) finden Sie einen Promo-Clip zu TRISTAN UND ISOLDE.Die Met-Saison 2025/2026 wird live auf über 200 Leinwände in Deutschland und Österreich übertragen. Der Kartenvorverkauf für alle Vorstellungen läuft. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Informationen finden Sie unter www.metimkino.de.Die Termine der MET LIVE IM KINO-Saison 2025/2026:21. März Wagner TRISTAN UND ISOLDE (Lise Davidsen, Michael Spyres)02. Mai Tschaikowski EUGEN ONEGIN (Asmik Grigorian, Igor Golovatenko)30. Mai Frank EL ÚLTIMO SUEÑO DE FRIDA Y DIEGO (Isabel Leonard, Carlos Álvarez, Nils Wanderer)Pressematerial finden Sie hier (https://leonine.box.com/s/gdj2186zg76lkfkzquk71isv04w1nool).Pressekontakt:Bei Rückfragen und falls Sie Interesse an Interviews mit Künstler*innen oder an einer Verlosung von Karten für eine der Live-Übertragungen haben, wenden Sie sich bitte an:Katja Raths, Head of Clasart ClassicTel: +49 (0) 89 999 513 421, Email: katja.raths@leoninestudios.comoderKatharina Biro, Senior Manager Clasart ClassicTel: +49 (0) 89 999 513 420, Email: katharina.biro@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6229385