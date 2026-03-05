Seit Beginn der Militäroperationen am 28. Februar hat der Krieg im Iran zu einem Anstieg der Rohölpreise geführt. Die WTI-Terminkurve deutet auf eine Konfliktprämie hin, die sich vor allem in höheren Preisen für Kontrakte mit einer Laufzeit von bis zu sechs Monaten niederschlägt. Deutsche Rohstoff dürfte von diesem Umfeld profitieren, da das Unternehmen nur rund 30 % seiner Produktion für das GJ26 abgesichert hat, teilweise durch Put-Optionen, wodurch es an der Ölpreisrallye partizipieren kann. Wir haben daher unsere Schätzungen für das GJ26 angehoben und gehen davon aus, dass das Unternehmen sein geplantes Bohrprogramm beschleunigen könnte. Darüber hinaus sind die Wolframpreise aufgrund der steigenden Nachfrage im Verteidigungsbereich im Zusammenhang mit dem Konflikt stark gestiegen. Infolgedessen hat auch die Beteiligung von Deutsche Rohstoff an Almonty Industries, die demnächst mit der Produktion in der Sangdong-Mine beginnen, erheblich an Wert gewonnen. Nach der Aktualisierung unseres Modells kommen wir zu einem neuen Kursziel von 97,00 EUR (zuvor 88,00 EUR) und bestätigen unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag





