DAX Prognose für Donnerstag, 05.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.830 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte mit Aufnahme des vorbörslichen Handels direkt das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es am Vormittag aufwärts. Bis zum Mittag lief der DAX bis an die 24.200 Punkte und pendelte hier aus. Es ging bis zum Xetra Schluss in einer vergleichsweisen engen Box seitwärts. Gestern konnte ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich schoben die Bullen den DAX weiter aufwärts. Der DAX ging bei 24.267 Punkten aus dem Tageshandel.

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell nach starkem Vortag leicht schwächer gestartet Der DAX schloss gestern bei 24.267 Punkten nach einem deutlichen Tagesgewinn. Heute startete der Index bei 24.124 Punkten in den Handel und liegt damit leicht unter dem Niveau des gestrigen Tagesschlusses. Chartbild kurzfristig weiter angespannt Im Stundenchart bleibt das Bild neutral bis bärisch, im 4-Stunden-Chart weiterhin bärisch. Solange der DAX unter der SMA20 im Bereich um 24.243 Punkte notiert, besteht das Risiko weiterer Rücksetzer. Wichtige Tagesrange zwischen 23.724 und 24.288 Punkten Die DAX Prognose für heute sieht eine mögliche Handelsspanne zwischen 23.724 und 24.288 Punkten . Oberhalb von 24.204 Punkten könnten weitere Aufwärtsziele aktiviert werden, während unter 24.103 Punkten zunehmender Verkaufsdruck möglich bleibt.



DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 04.03.2026

Der DAX startete gestern bei 23.830 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte unmittelbar das Tagestief. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte eine Aufwärtsbewegung ein, die den Index bis zum Mittag an die Marke von 24.200 Punkten führte. Anschließend bewegte sich der Markt bis zum Xetra-Schluss in einer vergleichsweise engen Seitwärtsrange.

Am Ende des regulären Handels konnte der DAX einen deutlichen Tagesgewinn verbuchen. Im nachbörslichen Handel setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, sodass der Index den Handelstag bei 24.267 Punkten beendete.

Im DAX überwogen die Gewinner deutlich: 28 Aktien schlossen im Plus, während 12 Werte Verluste verzeichneten.

Top-Gewinner im DAX:

Siemens Energy: +4,37 %

Daimler Truck Holding: +4,08 %

Infineon: +4,06 %

Schwächste DAX-Aktien:

Brenntag: -4,82 %

adidas: -4,64 %

Symrise: -3,44 %...

