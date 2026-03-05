Die Rhenus Gruppe hat probeweise einen Brennstoffzellen-Lkw von Daimler Truck integriert. Mit dem Einsatz beteiligt sich Rhenus gemeinsam mit vier weiteren Unternehmen an der zweiten Phase der kundennahen Praxiserprobung des Mercedes-Benz GenH2 Truck. Der Testlauf ist auf ein Jahr angelegt. Von dem Test erhoffen sich sowohl die Entwickler des Fahrzeugs bei Daimler Truck als auch die Rhenus Gruppe belastbare Erkenntnisse für die Weiterentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net