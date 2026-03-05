Im VW-Konzern stehen neben den neuen Elektro-Kleinwagen wichtige Facelifts der bestehenden MEB-Modelle an. Den Anfang macht jetzt der in Zwickau gebaute Cupra Born, der innen und außen optisch grundlegend überarbeitet wird. Bei der Technik spart sich VW die wichtigen Neuerungen aber wohl noch auf. So hebt Cupra in der Mitteilung zum überarbeiteten Born etwa vor allem das "neue, markante Außendesign" hervor. Das kompakte MEB-Modell erhält nach mehreren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
