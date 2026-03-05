Schweiz sicherer Hafen? | Broadcom: Gute Zahlen, VW: Rüstungsfahrzeuge, Adidas: Falsche Strategie
|12:42
|Deutsche Bank cuts Adidas stock price target on industry headwinds
|12:34
|Deutsche Bank senkt Kursziel für Adidas wegen Branchengegenwind
|12:27
|Zollrisiken und Währungsdruck belasten die Strategie des Sportartikelgiganten: Adidas enttäuscht mit Ausblick: Warum die Börse nervös reagiert
|Die Aktie von Adidas geriet unter deutlichen Verkaufsdruck, nachdem der Sportartikelkonzern seine Ergebnisziele für das Jahr 2026 vorgestellt hat. Die Prognose blieb spürbar hinter den Erwartungen der...
|12:01
|Mathias Döpfner wird Aufsichtsrat bei Adidas
|11:54
|Schweiz sicherer Hafen? | Broadcom: Gute Zahlen, VW: Rüstungsfahrzeuge, Adidas: Falsche Strategie
|12:54
|Baird raises Broadcom stock price target on AI revenue outlook
|12:46
|Baird hebt Kursziel für Broadcom wegen KI-Umsatzprognose an
|12:45
|Broadcom Q1 AI revenue grows 2x, shares zoom: 5 takeaways from tech giant's earnings
|12:37
|Is AVGO Stock The Ultimate AI Play?
|12:26
|Broadcom (AVGO) Ships 3.5D Face-To-Face Compute SoC
|13:03
|VW-Konzern erreicht Marke von vier Millionen E-Autos
| WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der VW -Konzern hat bei der Auslieferung von E-Autos die Marke von vier Millionen Fahrzeugen aller Konzernmarken erreicht. Konzernchef Oliver Blume sprach von einem Meilenstein...
|12:51
|Cupra Born (2026): Neue 140-kW-Basisversion und bessere Bedienung
|12:46
|Volkswagen Group liefert vier Millionen vollelektrische Fahrzeuge aus
|12:33
|ITB - Internationale Tourismus-Börse: Europcar zeigt Corporate-Carsharing "FleetShare"
|12:15
|VW wechselt 2026 auf Android-Betriebssystem für das Infotainment - Startschuss ist der neue Cupra Born
