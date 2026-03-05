Entscheidender Börsentag zum WochenschlussDer Wochenschluss steht ganz im Zeichen der US-Konjunktur: Am Nachmittag wird der amerikanische Arbeitsmarktbericht veröffentlicht - ein Datensatz, der regelmäßig starke Bewegungen an den Finanzmärkten auslöst. Anleger hoffen auf neue Hinweise zur Lage der US-Wirtschaft und zum geldpolitischen Kurs der Fed. Bereits am Vormittag rücken europäische Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. In Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de