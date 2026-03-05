Traton's Q4 2025 war schwach und spiegelte die allgemeine Marktsituation sowie Margendruck durch negativen operativen Hebeleffekt, Zölle und Währungsrisiken wider. Die Ergebnisse lagen leicht über den Konsensschätzungen, doch der globale Lkw-Markt sieht sich weiterhin makroökonomischen und geopolitischen Herausforderungen gegenüber. Das Management gab eine schwache Prognose für das Geschäftsjahr 2026 ab, was auf ein weiteres herausforderndes Jahr hindeutet, mit begrenztem Wachstumspotenzial, da fragile Zuwächse in Europa aus Nachholeffekten durch Schwächen in den USA und Brasilien aufgezehrt werden. Angesichts der anhaltenden Herausforderungen und der Tatsache, dass die Aktie nur etwa 15?% unter ihrem Allzeithoch gehandelt wird, während derzeit keine nennenswerte operative Verbesserung in Sicht ist, bevorzugen wir es, auf ein klareres Signal einer Markterholung zu warten, da sich Aktienkurs und operative Leistung nicht dauerhaft auseinanderentwickeln dürften. Ein möglicher Anteilverkauf durch die Muttergesellschaft Volkswagen könnte zusätzlichen Druck auf die Aktie ausüben. Daher bestätigen wir unser SELL-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 23,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/traton-se





© 2026 mwb research