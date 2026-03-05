FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Goldreserven haben im vergangene Jahr wegen des Preisanstiegs für das Edelmetall deutlich an Wert gewonnen. In ihrem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht bezifferte die Bundesbank den Wert aller Goldbestände per Ende 2025 auf 395,2 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor hatte der Wert bei etwas mehr als 270 Milliarden Euro gelegen.

Die deutschen Goldreserven profitierten von einem starken Anstieg des Goldpreises auf dem Weltmarkt. An der Börse in London wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Anfang 2025 zu etwa 2.600 Dollar gehandelt. Zum Jahresende war die Notierung bis auf etwa 4.300 Dollar gestiegen.

Wie die Bundesbank weiter mitteilte, hat sich der Goldbestand im vergangenen Jahr um 1,26 Tonnen verringert. Diese Menge wurde für die Prägung von Goldmünzen genutzt. Der größte Teil der deutschen Goldreserven wird in Frankfurt gelagert, mit unverändert 1.710 Tonnen.

Auch die deutschen Goldbestände, die in New York lagern, haben sich mit 1,236 Tonnen nicht verändert. Dagegen sind die Bestände, die in London gelagert werden, um etwa eine Tonne auf 404 Tonnen gesunken./jkr/jsl/mis