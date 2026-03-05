© Foto: NASA Earth - ZUMA Press Wire

Auch wenn die Aufwärtsbewegung bei Nordsee-Rohöl der Sorte Brent zuletzt etwas an Dynamik verlor, sind die Rohölpreise aufgrund des Iran-Konflikts in dieser Woche explodiert. Was ist jetzt mit der Straße von Hormus?Der Krieg zwischen den USA und dem Iran hat zu massiven Störungen der globalen Rohölversorgung geführt und die Preise stark in die Höhe getrieben. So stieg Brent-Öl in dieser Woche zeitweise auf mehr als 84 US-Dollar je Barrel (159 Liter) und legte in den ersten drei Tagen der Woche laut Bloomberg um 12 Prozent zu. Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg innerhalb von sieben Tagen um rund 15 Prozent auf zeitweise mehr als 77 US-Dollar je Barrel. Zuletzt verlor die …