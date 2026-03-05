Wer sagt eigentlich, dass die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs bei der Sattelzugmaschine ansetzen muss? Michael W. Nimtsch, Geschäftsführer von Trailer Dynamics aus Aachen, hält den Auflieger für das entscheidende Puzzleteil der Antriebswende. Wir haben mit ihm über das Potenzial von Elektro-Trailern gesprochen. Trailer Dynamics ist ein 2018 gegründetes Jungunternehmen, das sich auf Sattelauflieger mit eigenem Elektroantrieb spezialisiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net