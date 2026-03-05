© Foto: Sebastian Kahnert - dpaDer Dieselpreis in den USA ist erstmals seit fast zwei Jahren über vier US-Dollar gestiegen. Gleichzeitig stoppt China Kraftstoffexporte - ein Schock, der oft zeitversetzt auch Europas Tankstellen erreicht.Der eskalierende Konflikt im Nahen Osten beginnt zunehmend, die globalen Energiemärkte zu erschüttern. Besonders deutlich zeigt sich das derzeit beim Diesel - einem Kraftstoff, den Analysten als sensiblen Indikator für mögliche Versorgungsengpässe betrachten. In den USA ist der durchschnittliche Dieselpreis erstmals seit fast zwei Jahren wieder über die Marke von 4 US-Dollar pro Gallone gestiegen. Laut Daten des Automobilclubs AAA legte der nationale Durchschnittspreis am Mittwoch um 14,7 …Den vollständigen Artikel lesen
