Die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex brannte nach der Zahlenveröffentlichung in der letzten Woche ein Kursfeuerwerk sondergleichen ab. Die Nordex-Aktie schoss durch die Decke und kannte dabei kein Halten. Der Markt feierte mit der Kursreaktion die starken Zahlen und den nicht minder beeindruckenden Ausblick.In den letzten Tagen ließ die Aufwärtsdynamik jedoch etwas nach. Die infolge der Geopolitik ausufernde Nervosität an den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de