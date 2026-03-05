Mainz (ots) -Ob Vogel- oder Fischschwarm: Tausende Tiere bewegen sich ohne Zusammenstöße - und doch perfekt koordiniert. Die Dokumentation "Logik der Vielen - Das Prinzip Schwarm" zeigt am Mittwoch, 11. März 2026, um 21.00 Uhr in 3sat, was hinter diesem Phänomen steckt und fragt: Was können Menschen von Schwärmen lernen? Ab Mittwoch, 4. März 2026, 6.00 Uhr, ist der Film in der 3satMediathek verfügbar.Schwarmverhalten als Vorbild für Wirtschaft und DemokratieZugvögel überwinden Tausende Kilometer, auch Fische und Säugetiere bringen in Schwärmen, Rudeln und Herden enorme Distanzen hinter sich. Dank moderner Sensortechnik können ihre Bewegungen präzise verfolgt werden. Die Daten enthüllen überraschende Verhaltensmuster - und bieten erstaunliche Parallelen zu uns Menschen. Forschende in Deutschland, Österreich und der Schweiz untersuchen, wie Tiere in Schwärmen Informationen austauschen und ohne Anführer agieren. Ihre Erkenntnisse fließen in Robotik, Logistik und neue Beteiligungsmodelle - mit Vorteilen für Wirtschaft und Demokratie.Forschung gibt Einblicke in Logik von SchwärmenIm Rahmen des EU-Forschungsprojekts "RoboRoyal" beobachtet Biologe Thomas Schmickl im "Artificial Science Lab" in Graz den Hofstaat eines Bienenvolks aus nächster Nähe - mithilfe eines Roboters mit Kamera und künstlicher Intelligenz. Seit Jahrzehnten nutzt er Technologien, um die Logik von Schwärmen zu entschlüsseln. Ein Mini-Roboterschwarm demonstriert, wie Jungbienen in der Gruppe schnellere und bessere Entscheidungen treffen. Wie das Prinzip Schwarm eine Halbleiterfabrik in Kärnten optimieren könnte, erforscht Melanie Schranz an den "Lakeside Labs" in Klagenfurt. Die Dokumentation zeigt weitere Beispiele aus der Forschung und kommt zu dem Ergebnis: Die Logik der Vielen macht Gruppen resilienter und intelligenter.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/logikdervielen) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/logik-der-vielen-das-prinzip-schwarm) finden Sie weitere Informationen. Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht dort die Dokumentation zur Preview bereit (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6229529