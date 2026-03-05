Anchorage, Alaska - 5. März 2026 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/p lay/us-goldmining-ceo-on-the-robust-pea-for-the-whistler-project-in-alaska/ -) freut sich, die Ernennung von Imola Götz zur Vizepräsidentin für Projektentwicklung bekannt zu geben.

Frau Götz ist eine erfahrene Bergbauingenieurin mit über 30 Jahren internationaler Erfahrung im Tagebau und Untertagebau, unter anderem in den weltbekannten Goldminen von Hemlo und Timmins. Frau Götz ist Expertin für die Entwicklung von Lebensdauerplänen für Bergwerke, strategischen Geschäftsplänen und vergleichenden wirtschaftlichen Bewertungen von Bergbauprojekten, die sie in jahrzehntelanger Erfahrung und in führenden Positionen bei Goldcorp, Newmont, Eldorado Gold, Sandstorm Gold Royalties und zuletzt Royal Gold erworben hat.

Nach der kürzlich erfolgten Bekanntgabe der ersten wirtschaftlichen Bewertung (der "PEA") für das zu 100 % unternehmenseigene Whistler Gold-Kupfer-Projekt (das "Whistler-Projekt") in Alaska wird Frau Götz für die Leitung der Weiterentwicklung und Umsetzung der Bereiche Engineering, Beschaffung, Baumanagement und Projektkontrolle im Whistler-Projekt verantwortlich sein. Das Unternehmen hat kürzlich die Ergebnisse seiner ersten wirtschaftlichen Bewertung (die "PEA") (siehe Pressemitteilung vom 2. März 2026) für das Whistler-Projekt bekannt gegeben, das einen geschätzten Nettobarwert nach Steuern bei einem Diskontsatz von 5 % ("NPV5%") von 2,04 Mrd. USD, einer internen Rendite ("IRR") von 33,0 % und einer anfänglichen Amortisationszeit von 2,1 Jahren, wobei Basispreise von 3.200 USD/oz Au, 4,50 USD/lb Cu und 37,50 USD/oz Ag zugrunde gelegt wurden.

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte: "Nachdem wir gerade die hervorragenden Ergebnisse unserer PEA für Whistler mit einem NPV5%nach Steuern von über 2,0 Milliarden Dollar und einer anfänglichen Amortisationszeit von etwas mehr als zwei Jahren bekannt gegeben haben, treibt das Unternehmen eine mögliche Vor-Machbarkeitsstudie ("PFS") voran. Wir freuen uns sehr, Imola im Team willkommen zu heißen, da wir unsere laufenden Bergbau- und Genehmigungsstudien beschleunigen möchten. Es ist eine aufregende Zeit für U.S. GoldMining und sein Whistler-Projekt."

Imola Götz, VP, Projektentwicklung, kommentierte: "Ich freue mich sehr, in einer wichtigen Phase des Unternehmenswachstums zu U.S. GoldMining zu kommen. Das Whistler-Projekt bietet eine überzeugende Gelegenheit, ein neues Gold-Kupfer-Projekt von bedeutender Größe zu entwickeln, und die PEA unterstützt nachdrücklich die Weiterentwicklung des Whistler-Projekts zu einem hochwertigen Entwicklungsprojekt in Alaska. Ich freue mich darauf, eng mit den Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um strategische Initiativen voranzutreiben, die dazu beitragen, den vollen Wert der Vermögenswerte des Unternehmens für die Aktionäre zu erschließen."

Frau Götz ist eine in British Columbia zugelassene Ingenieurin und Mitglied der Association of Engineers Canada. Sie ist nicht nur aktives Mitglied des Canadian Institute of Mining & Metallurgy (CIMM), sondern auch eine "qualifizierte Person" im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101. Frau Götz erwarb einen Bachelor of Education in Mathematik und Naturwissenschaften an der Lakehead University, einen Master of Science in Bergbauingenieurwesen an der Technischen Universität Petrosani und ein Diplom in Finanzagilität an der Queens University.

Als erfahrene Pädagogin hat Frau Götz Partnerschaften mit kanadischen Bergbauingenieursschulen aufgebaut und Gastvorlesungen an der Queens University und der Laurentian University gehalten. Sie ist Autorin, Mitautorin und Referentin auf der CIMM-Konferenz, dem US Mine Ventilation Symposium und dem World Mining Congress zu verschiedenen Themen, darunter die Führungsrolle von Frauen in der Bergbauindustrie.

Qualifizierte Personen

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung überwacht und die darin enthaltenen zusätzlichen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft. Herr Smith ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und S-K 1300.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage (Alaska, USA) befindet. Das Whistler-Projekt umfasst mehrere Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationsziele innerhalb eines großen regionalen Landpakets in der Region " ", das sich vollständig auf Bergbaukonzessionen des Bundesstaates Alaska mit einer Gesamtfläche von etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer) befindet.

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie in den technischen Offenlegungen auf der Website des Unternehmens und unter den jeweiligen Profilen des Unternehmens auf www.sec.gov und www.sedarplus.ca.

Weitere Informationen finden Sie unter www.usgoldmining.us.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still, Vorsitzender

Tim Smith, Chief Executive Officer

Gebührenfreie Telefonnummer: 1-833-388-9788

E-Mail: info@usgoldmining.us

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zu diesen Aussagen gehören Aussagen zu den Plänen und Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt, einschließlich Aussagen zu den Ergebnissen der PEA, Erwartungen hinsichtlich des Projekts und seines zukünftigen Explorations- und Entwicklungspotenzials, LOM-Prognosen, Schätzungen der Kapital-, Unterhalts- und sonstigen Kosten und Einnahmen im Rahmen der PEA sowie der potenziellen Entwicklung der West Susitna Access Road und der erwarteten staatlichen Unterstützung. Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "plant", "schätzt" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind und bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem schwankende Rohstoffpreise, Risiken, die mit vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen und Mineralressourcenschätzungen im Allgemeinen verbunden sind, wirtschaftliche Risiken, sich ändernde wirtschaftliche Faktoren, einschließlich solcher, die sich auf die geschätzten Kosten und Ausgaben sowie die wirtschaftlichen Erträge im Rahmen der PEA auswirken, Abweichungen von den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und zukünftigen Erschließungsarbeiten, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die mit der Umwelt zusammenhängen, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Zulassungen, Rechtsstreitigkeiten über Eigentumsrechte, andere Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, sowie die anderen Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca aufgeführt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen von wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen, und U.S. GoldMining übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

