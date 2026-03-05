Kontrolle über Mumbezhi-Kupferprojekt steigt auf 90 Prozent

Anzeige / Werbung

Prospect Resources hat zentrale Fortschritte beim Mumbezhi-Kupferprojekt bekannt gegeben. Das Unternehmen teilte mit, dass es seinen Anteil an dem Projekt auf 90% erhöhen wolle und dafür zusätzliche 5% erwerben werde. Parallel dazu bereite das Management eine umfangreiche Explorationskampagne vor, die bereits im zweiten Quartal 2026 beginnen solle. Geplant sei ein groß angelegtes Bohrprogramm, mit dem die vorhandenen Ressourcen erweitert und neue Zielgebiete untersucht werden sollen.

Anteilserhöhung stärkt Projektkontrolle

Prospect Resources berichtete, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Prospect Copper Holdings Pte. Ltd. (PCH) eine Vereinbarung mit Global Development Cooperation Consulting Zambia Limited (GDC) abgeschlossen habe. Gegenstand der Vereinbarung sei der Erwerb eines zusätzlichen Anteils von 5% am Mumbezhi-Kupferprojekt im Nordwesten Sambias.



Der Kaufpreis solle laut Unternehmen 4,25 Millionen US-Dollar in bar betragen. Nach Abschluss der Transaktion würde Prospect Resources einen Anteil von 90% am Projekt halten, während der bisherige Partner weiterhin 10% behalten würde.



Das Unternehmen erklärte, dass der Abschluss der Transaktion noch von mehreren formalen Voraussetzungen abhänge. Dazu gehörten steuerliche Freigaben durch die sambische Steuerbehörde, mögliche Genehmigungen der MRC (Minerals Regulation Commission) sowie interne Zustimmungen innerhalb von GDC. Zudem solle eine aktualisierte Gesellschaftervereinbarung zwischen den beteiligten Parteien abgeschlossen werden.



Nach Darstellung des Unternehmens werde derzeit erwartet, dass der Abschluss der Transaktion im April 2026 erfolgen könne.

Großes Bohrprogramm geplant

Parallel zur geplanten Beteiligungserhöhung bereite Prospect Resources eine neue Explorationsphase für Mumbezhi vor. Nach Angaben des Unternehmens seien die Planungen für das sogenannte Phase-3-Bohrprogramm bereits weit fortgeschritten.



Die eigentlichen Bohrarbeiten sollten laut Management zu Beginn des zweiten Quartals 2026 starten, sobald die Regenzeit in der Region beendet sei.



Das Management erklärte, dass in den Jahren 2026 und 2027 insgesamt rund 50.000 Meter an Bohrungen durchgeführt werden sollten. Ziel dieser Arbeiten sei es, die vorhandenen Ressourcen zu vergrößern und zusätzliche Explorationsziele innerhalb des Projektgebiets zu untersuchen.



CEO und Managing Director Sam Hosack erklärte, das Unternehmen verfüge nach einer kürzlich abgeschlossenen Kapitalerhöhung über ausreichende finanzielle Mittel, um dieses umfangreiche Programm umzusetzen.