Die Anteilsscheine des Ad-Tech-Spezialisten The Trade Desk beenden ihre Korrektur und haussieren am Donnerstag nach einer Reihe guter Nachrichten. Zuletzt unter die Räder gekommen: The Trade Desk Die Anteile des in den vergangenen Jahren überaus erfolgreichen Spezialisten für Werbetechnologie The Trade Desk gehörten in den zurückliegenden Monaten zu den am stärksten betroffenen Aktien des Ausverkaufs von Software- und Clouddienstleistungsunternehmen. Die Furcht vor einer Disruption des Geschäftsmodells nicht nur durch KI-Agenten, sondern auch durch eine wachsende Zahl von Wettbewerbern wie Amazon und AppLovin hat der Aktie seit dem Jahreswechsel Verluste von mehr als einem Drittel beschert.
