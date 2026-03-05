Bei der Guarantee Advisor Group e. V. übernimmt Marcus Schröder in Zukunft die Verantwortung für das Ressort Finanzen. Er folgt auf Andreas Wienmeier. Des Weiteren wird Oliver Dahmen Leiter Marketing und Vertrieb. Die Position wurde bei der GA-Group neu geschaffen. Neubesetzungen bei der Guarantee Advisor Group e. V. (GA-Group): Das Finanzressort im Vorstand wurde neu aufgestellt. Zudem hat der Verbund eine zusätzliche Position im Bereich Marketing und Vertrieb geschaffen. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact