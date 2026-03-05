Der AfW, die Universität Kassel und das Forum Nachhaltige Geldanlagen laden Vermittler aus den Bereichen Finanzanlagen und Versicherungen ein, an ihrer Umfrage zur Realität nachhaltiger Geldanlagen in der Beratungspraxis teilzunehmen. Möglich ist das noch bis zum 13.03.2026. Bei nachhaltigen Geldanlagen zeigt sich in der Praxis, dass die Nachfrage nicht (mehr) so dynamisch ist wie erwartet. Für Vermittler von Versicherungen und Finanzanlagen sind außerdem die regulatorischen Vorgaben äußerst komplex. Den vollständigen Artikel lesen ...
