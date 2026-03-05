Mainz (ots) -
Woche 13/26
So., 22.3.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
19.25 Wahl 2026 im ZDF (HD/UT)
Wahl in Rheinland-Pfalz
Live aus dem ZDF-Wahlstudio in Mainz
mit Shakuntala Banerjee
Hochrechnungen und Analysen:
Stefan Leifert und die Forschungsgruppe Wahlen e.V., Mannheim
Im Streaming: 22. März 2026, 19.25 Uhr bis 21. März 2028
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 15/26
So., 5.4.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
9.03 37°Leben (HD/UT)
Deutschland 2026
("37°Leben: Jerusalem: Auf der Suche nach den Wurzeln" entfällt.)
\u2003
Woche 16/26
Sa., 11.4.
Bitte Programmänderung beachten:
20.15 Der Samstagskrimi (VPS 20.14/HD/AD/UT)
Helen Dorn - Verdammte Familie
Helen Dorn Anna Loos
Richard Dorn Ernst Stötzner
Weyer Tristan Seith
Nedjo Kristic Stipe Erceg
Dr. Isabella Alighieri Nagmeh Alaei
Luisa Vizzante Liane Forestieri
Tamara Maya Lauterbach
Rafael Schiermann Steven Scharf
Constanze Breyling Ines Lutz
Dr. Jens Amstel Stephan Benson
Rüdiger von Mahnstein Patrick Heyn
Gunter Bertram Patrick Joswig
und andere
Schnitt: Richard Krause
Musik: Meredi Arakelian
Kamera: Heinz Wehsling
Buch und Regie: Friedemann Fromm
Deutschland 2026
Im Streaming: 25. April 2026, 10.00 Uhr bis 24. April 2027
("Der Samstagskrimi: Havelland-Krimi - Hinter der Fassade" verschiebt sich
auf einen späteren Zeitpunkt.)
