Monheim am Rhein (ots) -Ob die Assistenz zur echten Entlastung wird oder zusätzliche Abstimmungsschleifen erzeugt, entscheidet sich selten im Bewerbungsgespräch. Rebecca Straten, Geschäftsführerin der Straten Consulting GmbH, erläutert, warum strukturelle Klarheit vor der Personalauswahl stehen muss. Erst wenn die Assistenz in ein durchdachtes Führungs- und Assistenzsystem eingebunden ist, entsteht nachhaltige Wirkung.Wachsende Unternehmen verfolgen ein klares Ziel: mehr Gestaltungsspielraum, strategische Weiterentwicklung und nachhaltige Skalierung. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig ein anderes Bild. Trotz personeller Verstärkung bündeln sich operative Aufgaben, Entscheidungen und Abstimmungen weiterhin bei der Geschäftsführung. Der Kalender füllt sich, Projekte geraten ins Stocken, und selbst kleinere Freigaben landen auf dem Tisch des Unternehmers. Statt strategischer Steuerung dominiert operative Dauerpräsenz. Die Folgen bleiben nicht nur organisatorisch spürbar. Entscheidungsdruck, fehlende Planbarkeit und die Sorge, den Überblick zu verlieren, prägen den Alltag vieler Führungskräfte. Bleibt diese Struktur unverändert, wird Wachstum zunehmend zur Belastung statt zum Hebel. "Viele Unternehmer merken erst spät, dass nicht das Pensum das eigentliche Problem ist, sondern die Art, wie Verantwortung im Unternehmen verteilt ist", erklärt Rebecca Straten, Geschäftsführerin der Straten Consulting GmbH.Genau an diesem Punkt setzt Rebecca Straten an. Aus ihrer langjährigen Erfahrung als Executive Assistant und enger Sparringspartnerin von Geschäftsführungen kennt sie die strukturellen Muster hinter operativer Überlastung aus erster Hand. "Entlastung entsteht nicht durch zusätzliche Unterstützung, sondern durch Klarheit in Rollen, Verantwortung und Entscheidungswegen", betont sie. Auf dieser Grundlage entwickelte sie das STRATEN Führungs- und Assistenz-System. Im Mittelpunkt steht nicht die isolierte Besetzung einer Assistenzstelle, sondern der Aufbau eines belastbaren Zusammenspiels zwischen Unternehmer und Assistenz. Ziel ist es, operative Abhängigkeiten schrittweise zu reduzieren und unternehmerische Steuerungsfähigkeit langfristig zu sichern.Assistenz-Recruiting ohne strukturelle Grundlage bleibt wirkungslosViele Unternehmen gehen davon aus, dass sich operative Engpässe durch die bloße Besetzung einer Assistenzstelle lösen lassen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die Rolle häufig administrativ bleibt: Termine werden koordiniert, E-Mails sortiert, doch die eigentliche Steuerungsfunktion entsteht nicht. "Unternehmen überschätzen oft die Wirkung einer rein administrativen Assistenz und unterschätzen das Potenzial einer Executive Assistant, die in ein klares Führungssystem eingebunden ist", beobachtet Rebecca Straten.Ihr Ansatz setzt daher vor dem eigentlichen Recruiting an. Gemeinsam mit dem Unternehmer analysiert sie zunächst die bestehende Arbeits- und Entscheidungsrealität. Operative Blockaden, unnötige Zentralisierung und doppelte Abstimmungen werden gezielt offengelegt. Auf dieser Grundlage entsteht ein individuelles Rollenprofil, das sich nicht am klassischen Assistenzverständnis orientiert, sondern an den tatsächlichen Anforderungen des Unternehmens. Gleichzeitig wird definiert, welche Arbeitsweise, Kommunikationsstruktur und Entscheidungsdynamik zwischen Unternehmer und Assistenz notwendig sind, damit beide als eingespieltes Führungstandem funktionieren können. Denn nachhaltige Entlastung entsteht nur dann, wenn Assistenz und Unternehmer fachlich, organisatorisch und persönlich zusammenpassen. Die Auswahl der Kandidatin erfolgt deshalb nicht allein nach Lebenslauf oder administrativer Erfahrung, sondern nach ihrem Potenzial, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit dem Unternehmer eine stabile Steuerungsstruktur aufzubauen. Erst wenn diese strukturellen Voraussetzungen geklärt sind, kann Assistenz-Recruiting nachhaltige Wirkung entfalten.Das STRATEN Führungs- und Assistenz-System als struktureller RahmenIm Zentrum des STRATEN Führungs- und Assistenz-Systems steht nicht die einzelne Person, sondern das Zusammenspiel zwischen Unternehmer und Assistenz. Ziel ist es, eine Struktur zu schaffen, in der Verantwortung gezielt übergeben werden kann, ohne dass die Steuerungsfähigkeit der Geschäftsführung verloren geht. "Entlastung entsteht nicht dadurch, dass Aufgaben verschoben werden, sondern dadurch, dass Entscheidungswege klar definiert und Informationen systematisch vorgefiltert werden", erklärt Rebecca Straten.Innerhalb dieses Rahmens entwickelt sich die Assistenz zur Executive Assistant mit klarer Funktion: Sie priorisiert Anfragen, bündelt Kommunikationsströme, bereitet Entscheidungsgrundlagen auf und übernimmt operative Koordination. Damit wird sie zur zentralen Schnittstelle im Unternehmen. Sie agiert nicht als verlängerter Arm der Geschäftsführung, sondern als eigenständige Steuerungsinstanz.Parallel dazu verändert sich auch die Rolle des Unternehmers. Verantwortung wird nicht nur abgegeben, sondern strukturiert übertragen. Klare Leitplanken, definierte Entscheidungsräume und transparente Abläufe schaffen Sicherheit auf beiden Seiten. Dieses Tandem aus Führung und Assistenz bildet die Grundlage für eine Struktur, die auch bei wachsender Komplexität stabil bleibt.Ergebnis: Entlastung, Steuerungsfähigkeit und strukturelle SkalierbarkeitWenn Verantwortung klar verteilt und Entscheidungswege strukturiert sind, verändert sich der Arbeitsalltag spürbar. Operative Detailfragen nehmen ab, Abstimmungen werden zielgerichteter, und Projekte gewinnen an Geschwindigkeit. Der Unternehmer erhält Entscheidungsgrundlagen statt ungefilterter Informationen und kann sich wieder auf strategische Aufgaben konzentrieren. "Ein Unternehmen wird erst dann wirklich handlungsfähig, wenn es nicht mehr an der permanenten Verfügbarkeit der Geschäftsführung hängt", so Rebecca Straten.Die Wirkung zeigt sich nicht nur in höherer Effizienz, sondern in stabileren Abläufen und größerer Planungssicherheit. Wachstum führt nicht länger automatisch zu zusätzlicher Überlastung, sondern kann innerhalb klar definierter Strukturen bewältigt werden. Entlastung wird damit zu einem strategischen Faktor: Sie schafft Raum für Führung, Weiterentwicklung und unternehmerische Gestaltung - unabhängig von der Tagesform oder Präsenz einzelner Personen.Sie möchten die Rolle Ihrer Assistenz strategisch neu ausrichten und operative Abhängigkeiten nachhaltig reduzieren? 