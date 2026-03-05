© Foto: 2026 TUI AG @airtours

Krieg im Nahen Osten, gestrandete Urlauber, ein abstürzender Kurs, und mittendrin kauft ausgerechnet der Konzernchef eigene Aktien für fast 50.000 Euro. Zufall? Wohl kaum. Wer die TUI-Aktie gerade beobachtet, erlebt ein Lehrstück darüber, wie schnell sich Chancen und Risiken an der Börse vermischen können. Einige Signale deuten darauf hin, dass der Abverkauf übertrieben ist, und der Kurs sich gerade in einer entscheidenden Zone befindet. Kaufen? Warten? Oder die Hände weglassen? Wer eine Antwort will, muss genauer hinschauen. Wir schauen für Sie genauer hin!

Krisenmanagement statt Urlaubsstimmung

Die Eskalation im Nahen Osten hat TUI kalt erwischt. Seit dem Wochenende hängen Zehntausende Touristen in der Region fest, geschlossene Lufträume, blockierte Flughafendrehkreuze, Kreuzfahrtschiffe, die in den Häfen bleiben müssen. Etwa 30.000 Kunden deutscher Reiseveranstalter sind betroffen, davon rund 10.000 TUI-Reisende. Konzernchef Sebastian Ebel hat sich klar positioniert. Einen fahrlässigen Umgang mit der Sicherheitslage weist er zurück. Das Auswärtige Amt habe die Region als sicher eingestuft, eine Reisewarnung habe es zuvor nicht gegeben. Dass TUI nun die Verantwortung trägt, die eigenen Pauschalreisenden heimzubringen, stellt er nicht in Frage. Mit Partner-Airlines wie Emirates, Qatar Airways und Etihad laufen bereits die ersten Rückholaktionen. Die Dauer hängt von der militärischen Lage und verfügbaren Flugrouten ab, Ebel rechnet mit einigen Tagen. Für das Buchungsgeschäft erwartet er spürbare Zurückhaltung. Selbst bei schneller Beruhigung des Konflikts werde es Monate dauern, bis sich die Nachfrage normalisiert. Gleichzeitig zeichnet sich ein klarer Trend ab. Kunden buchen um. Innerhalb weniger Tage gab es einen starken Shift in die Karibik. Die Reiselust selbst scheint ungebrochen, nur das Ziel ändert sich gerade.

Charttechnik

Nach dem Jahreshoch von 9,56 Euro Anfang Februar hat der Kurs deutlich nachgegeben. Aktuell pendelt er um die Marke von 7 Euro. Charttechnisch bedeutsam, denn hält sie, könnte sich hier ein Boden herausbilden. Der RSI liegt nahe 30, klassisch also genau auf der Marke, wo die Grenze ist zur Überverkauftzone. Das könnte eine mögliche Gegenbewegung hindeuten. Dazu passt der Insiderkauf: Ebel selbst erwarb am 3. März Aktien zu 6,99 Euro für knapp 50.000 Euro. Das ist für Nachahmer von Insiderkäufen zwar kein Freifahrtschein, aber ein Signal, das Beachtung verdient. Bricht der Kurs allerdings unter 6,90 Euro, liegt das nächste Auffangnetz erst bei 6,50 Euro, und darunter wartet ein offenes Gap aus der Mitte des vergangenen Jahres nahe der 6-Euro-Marke. Solche Kurslücken neigen dazu, irgendwann geschlossen zu werden. Massivere Unterstützung gibt es erst um 6,00 Euro bis 6,15 Euro. Danach erst wieder bei der 5-Euro-Marke. Technisch gesehen, befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrend, denn sie liegt unterhalb der beiden wichtigen SMAs (50er und 200er).

Was tun?

Fundamental hat TUI einige Argumente auf seiner Seite. Wachsende Profitabilität, ein günstiges Forward-KGV von rund 5 und J.P. Morgan hält trotz der Krise bislang an "Overweight" mit Kursziel 13,50 Euro fest. Auch der Insiderkauf unter 7 Euro setzt ein bemerkenswertes Signal. Gleichzeitig sind die Risiken real. Operative Einschränkungen und Buchungsrückgänge können die nächsten Quartale belasten. Charttechnisch droht beim Bruch der 6,90 Euro ein weiterer Rutsch Richtung 6 Euro. Eine mögliche Strategie: Eine erste kleine Position um die 7 Euro aufbauen, und genug Kapital zurückhalten, um bei einem Rücksetzer auf 6 Euro nachzukaufen. So entsteht ein attraktiver Durchschnittskurs, ohne gleich alles auf eine Karte zu setzen. TUI ist kein Kauf für nervenschwache, risikoarme Anleger. Wer aber Geduld mitbringt und die Lage als temporär einschätzt, findet hier möglicherweise einen ungewöhnlich günstigen Einstiegspunkt.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.