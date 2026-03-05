Stuttgart (www.anleihencheck.de) - "Die sogenannten Methusalem Bonds sind zurück", sagt Jens Furkert, Leiter Anleihehandel an der Börse Stuttgart.Dabei handle es sich um besonders langlaufende Anleihen von teilweise bis zu 100 Jahren. Der Tech-Konzern Alphabet habe vor wenigen Wochen eine solche Jahrhundertanleihe emittiert. Insgesamt habe Alphabet neue Bonds im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar an den Markt gebracht und habe dabei verschiedene Laufzeiten und Währungen - darunter US-Dollar, Schweizer Franken und Britisches Pfund - kombiniert. Alphabet sei aktuell nicht das einzige Technologieunternehmen, das auf sehr langfristige Finanzierungen setze: Bereits zuvor habe Oracle eine 30-jährige Anleihe begeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
