Zürich (www.anleihencheck.de) - Der Irankonflikt wird politisch als Eskalation wahrgenommen - an den Finanzmärkten ist er vor allem ein Energie-, Inflations- und Zinsereignis, so Beat Thoma, CIO von Fisch Asset Management.Entscheidend sei die Straße von Hormus: Ein beträchtlicher Teil des globalen Ölflusses sowie relevante LNG-Mengen würden durch dieses Nadelöhr laufen. Bleibe der Seeweg länger gestört, drohe nicht nur ein Ölpreisschub, sondern auch ein Gas-/LNG-Schock. Gerade letzteres sei in Europa oft der sensiblere Treiber für Inflationserwartungen und langfristige Renditen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
