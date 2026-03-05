© Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhotoNach dem Abgang des Qwen-Chefs bündelt Alibaba seine Kräfte. Eine neue Taskforce soll die Entwicklung von Basismodellen massiv beschleunigen.Der chinesische Technologiekonzern Alibaba stellt seine Künstliche-Intelligenz-Strategie neu auf, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen kündigte am Donnerstag an, eine Taskforce zu gründen, um die Entwicklung von Basismodellen deutlich zu beschleunigen. Hintergrund ist der Rücktritt von Lin Junyang, dem Leiter der hauseigenen KI-Sparte Qwen. Konzernspitze übernimmt Koordination Laut einem internen Schreiben an die Belegschaft wird die neue Einheit direkt von Konzernchef Eddie Wu koordiniert. Unterstützt wird er von Technologiechef Wu Zeming sowie von …Den vollständigen Artikel lesen
