DAX Gap Close und Short-Setup: So lief unser Trade im Livetrading

Aufzeichnung des heutigen Webinars:

Zum Start des Traders Circle in der DAX-Haupthandelszeit gab es eine schnelle Bewegung an der Oberseite. Das Hoch vom Vortag wurde damit übertroffen und in das GAP vom Dienstag hinein gehandelt. Eine schnelle Suche nach dem "Hintergrund" brachte keinen Treffer hervor, sodass hier im volatilen Marktumfeld weiterhin von einer institutionellen Order ausgegangen werden muss. Immerhin verlor der DAX binnen weniger Tage 1.800 Punkte, sodass die Erholung vom Vortag und die Rückeroberung der 24.000er-Marke vor diesem Hintergrund als Gegenreaktion bewertet werden muss. Ein Test von der Oberseite drehte gestern Nachmittag bereits bei 24.020 Punkten ab, an der gleichen Schwelle wie heute in der Vorbörse.

Da wir den Handelstag mit einem XETRA-GAP starteten, ist dieses nun geschlossen und es wurde eine weitere Momentum-Welle ausgelöst. Den Rücklauf zu den XETRA-Hochs vom Vortag hatten wir demzufolge als Setup im Blick und auch eine entsprechende Position auf der Shortseite eröffnet. Sie konnte weiter gemanaged und nach 50 Punkten Buchgewinn dann vom Stopp her abgesichert werden. Dieser wurde im Gewinnbereich erreicht - das Ziel dann wenig später im Webinar übrigens auch, was im Chat der Community bei einigen Teilnehmenden zu rund 80 Punkten Gewinn führte.

Das gleiche Setup könnte auf der größeren Zeiteinheit nun im Bitcoin Einzug halten. Mit dem Anstieg vom Vortag um rund 7 Prozent wurde ein wichtiger Bereich übertroffen, der nun einem Test unterzogen werden könnte. Dieses Szenario schauen wir uns heute eben an, wie die Charttechnik beim Nasdaq. Das US-Technologiebarometer konnte die 25.000 Punkte-Marke zurückerobern und hat noch rund 200 Punkte auf der Oberseite bis zu den letzten Verlaufshochs Ende Februar Platz. Auch dann steht (spätestens) aus meiner Sicht eine Konsolidierung bis an oder direkt unter die runde Chartmarke an. Vielleicht im Gleichlauf mit den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag? Komm gern auch zu diesem Webinar hinzu.

Apropos Nasdaq - die Korrektur bei Nvidia nach den Quartalszahlen mündete in der Unterstützungszone, die wir seit mehreren Monaten immer wieder gesehen und damit erst ausgebildet haben. In Kombination mit dem Aufwärtstrend ab April 2025 lässt sich womöglich jetzt wieder ein steigendes Momentum erwarten. Wo die Ziele dafür liegen, erörtern wir ebenso, wie das Chartbild bei Broadcom. Der Chiphersteller ist Kunde von Nvidia und zugleich einer der größten Konkurrenten. Anhand der Quartalszahlen vom Vorabend lassen sich positive Signale für die heutige Eröffnung ableiten. Auch wenn die Bewertung durchaus angespannt erscheint, ist das Chartbild ebenso wie bei Nvidia an einem möglichen Umkehrpunkt angelangt. Es wird also spannend für den heutigen US-Handel!

Nach diesen Ausführungen und meinen Gedanken zum Thema "Umgang mit Wut im Handel" verweisen wir noch auf die Zeitumstellung in den USA am Wochenende. Aus dfiesem Grund startet die nächste Traders Circle Session zur Wall Street Eröffnung am Dienstag bereits um 14.15 Uhr.

